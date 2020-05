To młodzi roznoszą koronawirusa. Ale umierają starsi

Z badań opublikowanych przez Public Health England (PHE) wynika, że zarazę koronawirusa najbardziej rozprzestrzeniają osoby pomiędzy 17, a 29 rokiem życia. Liczba zarażeń jest najniższa wśród osób najstarszych.

Badania przesiewowe wśród rożnych grup demograficznych przeprowadzono na początku wybuchu pandemii. Wskazują one, że w Anglii nawet 11 procent osób w grupie wiekowej 17-29 zraziło się koronawirusem. Kolejny przedział wiekowy – z 10 procentowym poziomem zarażeń to 30-39 lat. Najmniej zarażonych jest wśród osób powyżej 70-ego roku życia.

Naukowcy stwierdzili, że odkrycia odzwierciedlają fakt, że młodzi ludzie są najbardziej skłonni do kontaktów towarzyskich, a także być może częściej lekceważą porady dotyczące bezpieczeństwa.

– Młodzi ludzie są najbardziej skłonni do kontaktów towarzyskich, a najmniej do przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu społecznego – powiedział dziennikowi „Telegraph” Paul Hunter, profesor medycyny na University of East England. – Z tego punktu widzenia nie jest to takie zaskakujące. Londyn pokazuje, że do 12 kwietnia około 11 procent osób w wieku od 17 do 29 lat miało infekcję, w porównaniu do siedmiu procent osób w wieku od 60 do 70 lat – co stanowi różnicę o ponad połowę.

Natomiast ryzyko śmierci z powodu koronawirusa rośnie gwałtownie z wiekiem. W Anglii zmarło 26 800 osób w wieku powyżej 75 lat. I 400 tych, które miały mniej niż 44 lata.

Dr Mary Ramsay, szefowa ds. Szczepień w PHE, powiedziała, że ​​odkrycia dotyczące poziomów infekcji są „dokładnym przeciwieństwem” tego, co obserwowano w schematach innych chorób. Z reguły to starsi są najczęściej zainfekowani. Ludzie zarażeni Covid-19 nie zawsze chorują. Szacuje się, że około jedna trzecia nosicieli wirusa nie wykazuje objawów.

– Badania trwają i należy je traktować ostrożnie, jednak pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób może zachodzić transmisja Covid-19.