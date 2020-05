W piątek nie usłyszeliśmy Listy Przebojów Programu 3. Audycja została zawieszona

Piątkowe audycje Listy Przebojów Programu III zostały zawieszone. Zamiast LP3 stacja wyemitowała przeboje znane z trójkowej anteny. Pod siedzibą Trójki odbyła się zaś manifestacja. Brał w niej udział kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Przed audycją na stronie pojawiła się informacja, że „piątkowe audycje Listy Przebojów Trójki zostają zawieszone”. „Dziś po godzinie 19.00 zagramy przeboje znane z trójkowej anteny. Czynimy tak z szacunku dla słuchaczy i wszystkich prowadzących ten kultowy program, a przede wszystkim dla Marka Niedźwieckiego, który zdecydował się zakończyć współpracę z Programem 3 Polskiego Radia” – poinformowano.

Marek Niedźwiecki odszedł z Programu III Polskiego Radia po wydarzeniach związanych z notowaniem „Listy Przebojów” z 15 maja i zdjęciem informacji o wygranej piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. W aktualnym notowaniu LP3 (nr 1999 z 22 maja, dostępnym na stronie internetowej) piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” ponownie zajęła pierwsze miejsce.

Pod siedzibą Trójki o godzinie 19.07, o której do tej pory emitowano „LP3”, rozpoczęła się w piątek manifestacja, na którą w szczytowym momencie przybyło ok. 200 osób. Uczestnicy trzymali transparenty: „Wolne media”, „Stop PiS”. Pojawiło się też hasło „Trójkę kocham i rozumiem, Trójki oddać nie umiem”. Na Myśliwieckiej był też kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami na miejscu zjawili się policjanci, którzy przypominali, że zgromadzenia w dobie epidemii są nielegalne. Rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak poinformował, że funkcjonariusze legitymowali uczestników i nakładali mandaty karne. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu wnioski o ukaranie trafią do sądu.

Prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski z Wojciechem Mannem zaprezentowali zaś w piątek na Spotify swoją „Wspólną playlistę największych przebojów +Trójki+”. Znalazły się na niej m.in. „Superstition” Stevie Wondera, „Riders on the Storm” The Doors, „Imagine” Johna Lennona, „Krakowski spleen” Maanam, „Niemiłość” Organka, „Korowód” Marka Grechuty.

Listę, na której znajduje się 40 utworów zamyka „Pod Papugami” Czesława Niemena. Na filmie dostępnym na Facebooku Wojciech Mann przypomniał, że piosenkę tę napisał Mateusz Święcicki, który był współzałożycielem Trójki. „Tak sobie pomyślałem ze smutkiem, że gdyby on żył i zobaczył co się stało z jego radiem, to popadłby chyba w depresję” – powiedział Mann.

Podczas notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego w piątek 15 maja podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor Programu Trzeciego Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

W niedzielę Kowalczewski poinformował, że w radiu prowadzone są „intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania”. Według niego, z ustaleń informatyków wynika iż to „prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki” Kazika na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste.

Z Trójki odszedł prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. Ze stacją pożegnali się także m.in. Piotr Kaczkowski, Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. Zakończenie współpracy z „Trójką” zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow.

Dyrekcja Trójki zapowiedziała w poniedziałek zlecenie audytu Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat i stworzenie regulaminu audycji.

Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas czwartkowego posiedzenia na temat sytuacji w redakcji Programu III Polskiego Radia podjęła decyzję o wystosowaniu do Szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego listu o odwołanie prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej oraz dyrektora Programu III PR Tomasza Kowalczewskiego.

JAM/PAP