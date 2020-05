Trump udostępnił film z przemówienia konserwatywnej blogerki Michelle Malkin, która stanęła w obronie konserwatywnych kolegów, którzy zostali usunięci z platform społecznościowych. „Dziękuję Michelle” – napisał. Nagranie to nie jest już jednak dostępne na Twitterze.

The Radical Left is in total command & control of Facebook, Instagram, Twitter and Google. The Administration is working to remedy this illegal situation. Stay tuned, and send names & events. Thank you Michelle! https://t.co/ZQfcfD3Hk9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020