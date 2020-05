Sukces Artura Dziambora! Po interwencji posła Konfederacji Polak uwięziony w Maroko mógł wrócić do kraju

Poseł partii KORWiN i Konfederacji – Artur Dziambor – pomógł w powrocie do kraju Polakowi, który utknął w Maroku. Mężczyzna nie mógł wrócić z powodu obostrzeń.

Konfederacja znów staje w obronie tych którzy nie mogą liczyć na pomoc rządu. Poseł Artur Dziambor pomógł Polakowi, który utknął w Maroku.

– To nie była sprawa polityczna. Chodziło o to, by Polacy, w tym trudnym czasie, mieli zapewnioną możliwość powrotu do domu. Nasza konferencja miała zwrócić uwagę mediów, na fakt, że problem jest. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło – stwierdził skromnie polityk.

Z powodu zamknięcia granic wielu Polaków straciło możliwość powrotu do kraju. Tak było m.in. z mężczyzną, który utknął w Maroku.

Polak spędził tam dwa miesiące i dopiero Artur Dziambor ruszył mu z pomocą. Polityk Konfederacji podjął interwencję poselską wobec MSZ i poprosił media o nagłośnienie problemu.

Na wskutek interwencji posła z Gdyni, Polak w Maroku dostał od Ambasady zapewnienie o bilecie powrotnym. Tydzień później mężczyzna był już w domu.

Źródło: korwin-mikke.pl