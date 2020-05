Za kraty z nim. Szokujące nagranie. Zwyrodnialec znęcał się nad bezdomnym [WIDEO]

Policja w Rudzie śląskiej zatrzymała 28-latka. W jego telefonie odkryto szokujące nagrania pokazujące jak znęca się nad bezdomnym.

Policjanci z komendy w Rudzie Śląskiej namierzyli sprawcę, powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców. Funkcjonariusze na jego telefonie znaleźli dwa filmy, które uwieczniły jego wyczyny. Napastnik najpierw znęcał się nad bezdomnym, zmuszając go do wykonywania poniżających poleceń, a w kolejnym dniu pobił siedzącego na przystanku 56-latka. Koledzy oprawcy nagrali wszystko telefonem komórkowym.

Zatrzymany przyznał się od popełnionych przestępstw. Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem. Za uszkodzenie ciała i zmuszanie do określonego zachowania grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Bulwersujący jest również to, że cała sytuacja miała miejsce w centrum miasta, a nikt ze świadków nie powiadomił policji.