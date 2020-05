Apel Janusza Korwin-Mikkego: Obudź się, Polsko! Żyjecie nadal w XX wieku!

Poseł Janusz Korwin-Mikke w swoim stylu odniósł się do zacofania ludzi. Wskazał, że wiedza jaką wynoszą ze szkół jest nieaktualna, a postrzeganie świata archaiczne.

– Obudź się, Polsko! Puk-puk! Ludzie! Jest rok MMXX !! A Wy żyjecie nadal w XX wieku! Dlaczego? Wiedzę wynieśliście ze szkół – 5 – 10 – 15 lat temu. Wasze podręczniki pisały 50-letnie panie mające doskonałą pamięć, które dobrze uczyły się w szkołach. I swoją wiedzę przelewały Wam. Macie wiadomości sprzed 50 lat! – wskazuje poseł Janusz Korwin-Mikke w swoim najnowszym felietonie.

Poseł podkreślił, że świat się zmienia i chwili zakończenia edukacji Polacy są nafaszerowani starymi informacjami. Z takim bagażem trudno im zrozumieć bieżące wydarzenia.

– W USA panuje komunizm (z resztkami kołaczącego się kapitalizmu) – w Chinach panuje kapitalizm (z resztkami komunizmu – który ostatnio jakby się odradzał). W Europie Zachodniej rządzi socjalizm – a w Rosji rządzi prawicowiec Putin popierany przez Prawicę z całego świata (gdyby tam wprowadzić d***krację, to na pewno wróciłby i tam socjalizm). Polska leży między Niemcami a Ukrainą, a nie między Prusami a Rosją, i nie między NRD a Związkiem Sowieckim! – wskazuje Korwin-Mikke.

– Tak: nadal trzeba walczyć ze stereotypami – tyle, że teraz stereotypem jest d***kracja, równouprawnienie kobiet i prawa socjalne! Macie wbite w głowy, że autokracja jest czymś złym. Tymczasem autokrata może być mądry albo głupi (by zdobyć i utrzymać władzę musi coś jednak umieć!) – ale nawet głupi na ogół wie, że coś nie gra i można go przekonać; natomiast L*d w swojej większości jest ZAWSZE i BEZNADZIEJNIE głupi. D***kracja, czyli Tyrania Większości, zazwyczaj nie jest okrutna, ale zawsze jest durna. Macie tak wbite do głów, że dyktator nie może nic robić dobrze, że nawet nie wierzycie w statystyki śmiertelności. Tymczasem są one, rzeczywiście, fałszowane – ale w drugą stronę!!! – podkreślił poseł.

– 26-IV-1986 wybuchł reaktor Elektrowni Jądrowej „Czarnobyl”. Władze zapewniały, że nic wielkiego się nie stało. Nie było wtedy Sieci, telefony działały marnie. Mimo to na Białorusi, Polsce i na Ukrainie zapanowała panika. Ludzie z braku płynu Lugola zatruwali się jodyną, nie wychodzili z domów z obawy przed „opadem radioaktywnym”. Dziś na Białej Rusi działa Sieć, działają telefony, można oglądać telewizję polską i rosyjską (obydwie suchej nitki nie zostawiają na JE Aleksandrze Łukaszence!) i nie widać ŻADNEJ paniki. Gdyby śmiertelność była wyższa niż w Polsce, panowałaby tam większa histeria – nawiązał do obecnej paniki wokół pandemii koronawirusa.

Źródło: Facebook Janusz Korwin-Mikke