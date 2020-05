Coraz więcej migrantów udanie forsuje La Manche

Coraz większa liczba przypadków migrantów, którzy przez La Manche dostają się do Wielkiej Brytanii, zaczyna martwić tamtejsze władze. Punktem startowym bywa najczęściej francuskie wybrzeże w okolicach Calaise.

Po stronie francuskiej nie ma praktycznie tygodnia, by nie donoszono o akcji ratowania takich „podróżników” w ich prowizorycznych jednostkach pływających. Okazuje się, że jednak duża część jakoś do Anglii dociera.

Według danych brytyjskich ponad 1200 osób z powodzeniem przekroczyło Kanał La Manche tylko od początku kwietnia. To tylko ci, o których władze się dowiedziały.

Ostatnio dziewięć łodzi zostało przechwyconych tylko w piątek 22 maja wczesnym rankiem u wybrzeży Dover. Siedem łodzi odnaleziono w nocy z 20 na 21 maja, pięć łodzi nocy poprzedniej, itd.

W tym czasie po stronie francuskiej sześciu migrantów uratowano na morzu 22 maja. Dwa dni wcześniej około dwudziestu migrantów, w tym dwie kobiety, dwoje dzieci i dwoje niemowląt, zabrano z dryfującego pontonu po awarii silnika, itp.

80% udanych wypraw

Według danych przekazanych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie mniej niż 1 243 osoby przepłynęły z powodzeniem Kanał od 23 marca, z czego 559 w kwietniu i już 588 w maju.

Władze wyjaśniają fenomen masowego forsowania La Manche w czasach pandemii koronawirusa, tym, że pomiędzy Francją a Anglią przestały jeździć osobowe auta, z których także korzystali przemytnicy ludzi. Spadł także ruch ciężarówek, do których włamywali się migranci. Pozostaje woda i zachęta w postaci trochę lepszej pogody, niż w innej porze roku. Skuteczność takich wypraw policja ocenia na 80%.

W 2020 roku po stronie brytyjskiej odnotowano już 1622 przypadki sforsowania Kanału. W całym toku 2019 było ich 1800. Zapowiada się więc rekord. Od 8 maja policja graniczna (PAF) wzmocniła kontrolę granic. W dodatku temat robi się polityczny…

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel ogłosiła, że zastanowi się nad wprowadzeniem do ustawy o Brexicie, punktu, w którym Wielka Brytania będzie mogła tych migrantów odsyłać do Francji. Jej zdaniem ostudziłoby to zapędy migrantów do podróży. MSW dodała, że to dochodowy interes, a za tym procederem stoją grupy przemytników ludzi. Na przykład łódź, która może pomieścić sześć osób, można kupić już za około 1700 euro. Pasażerowie za rejs płacą od 2000 do 4000 euro… ”

Na początku z drogi wodnej korzystali głównie Irańczycy i Irakijczycy. Teraz można już spotkać nie tylko cały Bliski Wschód, ale i Afrykę. Nie brakuje też małoletnich migrantów bez opieki.

Dans le nord de la France, malgré la pandémie de #COVIDー19 les migrants candidats à la traversée de la Manche et leurs soutiens sont harcelés par les forces de l'ordre.#Migrants #UrgenceSanitaire #Calais https://t.co/OhSnyqwBTC — Le Courrier de l'Atlas (@Courrier_Atlas) May 23, 2020

Źródło: Le Parisien