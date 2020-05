Francuzi jak Turcy. Pomagają nielegalnym imigrantom w przerzucie do innego państwa

Brytyjskie media informują o eskortowaniu przez francuskie jednostki łodzi z nielegalnymi imigrantami, którzy płyną przez Kanał La Manche. Od wielu dni mówi o tym Nigel Farage.

Od wielu dni były europoseł, architekt Brexitu informował o nielegalnym imigrantach, którzy bez przeszkód wypływają z Francji i przez kanał La Manche przedostają się do Wielkiej Brytanii. Donosił o tym, iż często łodzie przybyszy są eskortowane przez jednostki francuskie. Teraz potwierdzają to brytyjskie media, a nawet francuska agencja Agence France-Presse (AFP) przyznała, że ​​liczba przepraw migrantów do Wielkiej Brytanii wzrosła .

Dziennikarz stacji telewizyjnej Sky News Mark White podaje że, francuski okręt wojenny „śledził” łódź imigrantów praktycznie od momentu, gdy wypłynęła z plaży we Francji. Później łódź została przechwycona przez brytyjskie służby graniczne.

Dziennikarz dołączył do rybaków z Kent i razem z nimi popłynął na Kanał La Manche. Nad ranem odkryli ponad 60 łódek, które zostały przejęte przez brytyjskie patrole. Dziennikarz pisze o prawdziwym strumieniu imigrantów.

Dziennikarz relacjonuje w stacji Sky News, że pierwszy łódka, którą ujrzeli o świcie, była „pilnowana przez francuską łódź patrolową”. Gdy imigranci wpłynęli na brytyjskie wody terytorialne pojawiła się jednostka brytyjskiej straży przybrzeżnej, która przejęła eskortowanie łódki z nielegalnymi przybyszami..

Francuski patrolowiec, Aramis, obserwował tę łódź niemal od chwili, gdy opuściła plażę w pobliżu Calais i przez dwie godziny, aż dopłynęła do wód terytorialnych Wielkiej Brytanii – opowiada dzinnikarz

– Szczerze mówiąc, nie pierwszy raz to widziałem. To dość regularne. Wydaje się, że Francuzi nie są tak zainteresowani zatrzymaniem łodzi.,W pewnym sensie, eskortują je na drugą stronę – mówi szyper łodzi rybackiej Matt Coker

Farage w swoich audycjach, które prowadzi w radio LCB twierdzi, że Francuzi specjalnie wypuszczają imigrantów z obozów i robią to mimo niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Władze Francji nie po raz pierwszy oskarżane są o takie „podrzucanie” imigrantów. Były włoski wicepremier Salvini informował, że Francuzi podwozili na granicę z Włochami imigrantów złapanych na swoim terytorium i wypuszczali ich tak, by z powrotem przechodzili do Włoch.

Działania Francji przypominają akcje Turków, którzy przed pandemią wypuścili nielegalnych imigrantów z obozów i przerzucali ich pod granicę z Grecją.