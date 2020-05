Katolicy wygrali z rządem. Ceremonie religijne są już legalne we Francji

Decyzją Rady Stanu wznowiono we Francji ceremonie religijne. Rząd, który 11 maja otworzył sklepy i szkoły, uznał, że potrzeby religijne są mniej ważne i mogą poczekać do czerwca. Działania prawne i to ze strony głównie tradycyjnych katolików, doprowadziły do zmiany tej decyzji.

Wyłączenie religii z procesu odmrażania izolacji wzbudziło falę krytyki. W ostrym tonie wypowiadali się nawet niektórzy biskupi, ale nie zdecydowali się na konfrontację z republikańską władzą. Zamiast hierarchii sprawy w swoje ręce wzięli zwykli wierni i to skutecznie.

Rada Stanu zakwestionowała decyzje rządu i od soboty 23 maja ceremonie religijne wszystkich wyznań stają się legalne. Także kończących ramadan muzułmanów. Oczywiście przy zachowaniu różnych zasad sanitarnych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie norm sanitarnych spoczywa na „administratorze miejsca kultu”. Parafie będą musiały same zadbać o to, by zachowano dystans społeczny i liczba wiernych nie w kościele nie naruszyła go, żeby nosili maski i dezynfekowali swoje ręce przy wejściu. Dodano, że „obowiązek noszenia maski nie przeszkadza w jej tymczasowym zdjęciu w celu wykonania wymaganych obrzędów”.

Środki zawarte w dekrecie mają zastosowanie do „każdej osoby powyżej jedenastego roku życia”. Zaznaczono, że prefekci departamentów mogą zakazać otwarcia lub nakazać zamknięcie miejsca kultu, jeśli przepisy te nie są przestrzegane”.

MSW, które nie chciało takiego rozwiązania, teraz przez swojego szefa Christophe’a Castanera stwierdza, że to „owoc dialogu z przedstawicielami kultów prowadzony od początku kryzysu”. Dla katolików oznacza to możliwość powrotu do kościołów m.in. na obchodzone 31 maja święta Zesłania Ducha Świętego.

Z decyzji Rady Stanu skorzystają też w najbliższą niedzielę muzułmanie, którzy obchodzą swoje święto dziękczynienia końca ramadanu, czyli Eid el-Fitr. Są to tradycyjnie wielkie zbiorowe modły wczesnym rankiem. Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) zadecydowała, że meczety będą jednak w ten dzień zamknięte.

