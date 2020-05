To jest HIT! Konrad Berkowicz podbija sieć swoim #hot16challenge2 [VIDEO]

Po hitowych kawałkach Janusza Korwina-Mikkego, Sławomira Mentzena i Artura Dziambora przyszedł czas na wiceprezesa partii KORWiN – Konrada Berkowicza, a ten doskonale wykorzystał swoje pięć minut w rapie. Jego kawałek nagrany w ramach #hot16challenge2 podbija sieć.

Piosenka Konrada Berkowicza, którą opublikował na Facebooku i YouTubie, w zaledwie nieco ponad dobę na pierwszym z wymienionych portali została wyświetlona ponad dwa miliony razy! Utwór w tym czasie został polubiony 32 tys razy, 11 tys razy udostępniony i ponad 2 tys razy skomentowany. To nieprawdopodobne liczby, ale po obejrzeniu teledysku wszystko staje się jasne.

Piosenka wpada w ucho. Rozpoczyna się od pierwszych wersów wiersza Czesława Miłosza. „Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, nie zajrzeli do d***, tam miałem socjalizm”.

W tym miejscu jednak kończy się poezja i zaczyna się mięsisty rapowy diss. Teledysk w stylu Beastie Boys lub wczesnego Eminema i wykon niczym MF DOOM? Aż trudno uwierzyć, że za mikrofonem jest polityk, a nie zawodowy raper.

Wygląda na to, że rapowa krytyka socjalizmu w wykonaniu polityka Konfederacji bardzo przypadła do gustu internautom. Widać to było po niezliczonej ilości pochwał w komentarzach pod opublikowanym nagraniem. Oto kilka z nich:

Absolutnie najlepszy! Przebiłeś Janusza gratulacje.

Bardzo profesjonalnie nagrany kawałek …no i sama prawda z niego płynie.

Jestem pod wrażeniem. Meeeega.

Panie Konradzie z Konfederacją średnio mi po drodze, w niektórych sprawach, ale Pan i Korwin w klasyfikacji rapujących polityków zajmujecie pierwsze dwa miejsca… odwrotnie proporcjonalnie do PAD.

Jakby ludzie głosowali na kawałki rapowe to Konfederacja miałaby większość w Sejmie.

Również na YouTubie liczba wyświetleń jest imponująca, bo w niecałą dobę przekroczyła pół miliona.