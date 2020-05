Bohaterowie odchodzą na wieczną wartę. Nie żyje kapitan Edmund Semrau

W wieku 94 lat zmarł kapitan Edmund Semrau, jeden z ostatnich żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Semrau urodził się w 1926 roku w Chełmnie. W trakcie II wojny światowej jego rodzina została zesłana na Syberię. Po podpisaniu układu z ZSRR przez Sikorskiego, Edmund Semrau wraz z tworzącą się armią gen. Andersa przedostał się na Wyspy Brytyjskie.

Od 1943 do 1944 roku uczęszczał do szkoły w Montrose w Szkocji. Gdy uzyskał pełnoletność, wstąpił do 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Maczka. Działał pod fałszywym nazwiskiem, jako Edmund Śniegocki, by uchronić rodzinę przed represjami ze strony Niemców.

W sierpniu 1944 roku brał udział w desancie w Normandii, później w bitwie pod Falaise, a potem w zdobyciu Bredy w Holandii. Następnie jego jednostka wchodziła w skład wojsk okupacyjnych w Niemczech. Semrau do Polski wrócił w 1948 roku i zamieszkał z rodziną. Od 1995 roku działał w Kole Koleżeńskim „Toruń” skupiającym byłych żołnierzy 1 Dywizji Pancernej.

Cześć Jego Pamięci!