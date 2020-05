Duda o aferze w Trójce: „Odpowiedzialni powinni ponieść konsekwencje. Kazik zarobi grube pieniądze dzięki lansowi”

Andrzej Duda w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info wypowiedział się w sprawie afery związanej z piosenką Kazika, która wiodła prym w liście przebojów radiowej Trójki. Prezydent powiedział, że osoby, które doprowadziły do usunięcia utworu powinny ponieść konsekwencje i zostać zwolnione z radia, ale zaznaczył też, że sam Kazik dzięki tej awanturze „zarobi grube pieniądze”.

Danuta Holecka zapytała goszczącego w studiu Andrzeja Dudę o aferę w radiowej Trójce. Prezydent stwierdził, że dla wielu słuchaczy to żenująca sytuacja. – Są tam różne głosy. Jedni twierdzą to, drudzy tamto. Mówię: proszę wyjaśnić sprawę, a osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Ściśle mówiąc, po prostu powinny zostać usunięte, żeby nie mogły prowadzić dalej spraw tego ważnego dla wielu Polaków programu radiowego i to jest sprawa bardzo prosta – stwierdził Andrzej Duda na antenie TVP Info.

Głowa państwa zdradził też co sądzi o utworze Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. – Natomiast piosenka, wie pani, śpiewać każdy może. Też lubię czasem sobie zaśpiewać i mam do tego prawo i można też poprzez piosenkę wyrażać swoje odczucia. Oczywiście nie wolno nikogo obrażać, ale odczucia można wyrażać i można także i w tej piosenkę zamieszczać krytykę. Czy się z nią zgadzamy czy nie, to zupełnie inna kwestia, ale piosenka jest piosenką, elementem artystycznej ekspresji. I uważam, artysta śpiewa, tak, ma prawo do tego, żeby tworzyć, do śpiewania. Jeżeli ludzie chcą go słuchać, proszę bardzo, powinni móc go słuchać. To dla mnie bardzo proste i jasne w demokratycznym kraju – tłumaczył prezydent.

Później Duda stwierdził, że Kazik Staszewski dzięki tej aferze „ma jakieś rekordowe liczby słuchaczy, odsłon tej piosenki na różnych innych kanałach”.

– W związku z czym powiedziałem z pewnym przekąsem, że mu gratuluję, bo na pewno inni muzycy mu zazdroszczą. Bo go ktoś wylansował i wypromował z tą piosenką. Piosenka zarobi grube pieniądze dzięki temu niezwykłemu lansowi, jaki mu w ten sposób zapewniono poprzez tę awanturę polityczną – ocenił.

W Trójce doszło do skandalu, po tym jak usunięto notowanie popularnej listy przebojów. Wtedy na szczycie była piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Jej tekst odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na grobie matki – 10 kwietnia – przy okazji obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dla zwykłych obywateli cmentarze wtedy zamknięte z powodu restrykcji.

Po ujawnieniu sprawy grupa dziennikarzy opuściła Trójkę. Wśród nich był m.in. Marek Niedźwiecki, który chce od stacji przeprosin za oskarżenia, że miałby manipulować listą.