Dziennikarka TVN24 nagrała #hot16challenge2. Narzeka na patriarchat i czeka na marksistowską rewolucję [WIDEO]

Katarzyna Kasia, jedna z prowadzących „Szkło kontaktowe” w TVN24, nagrała swoje #hot16challenge2. Narzeka, że w Polsce wciąż dominuje patriarchat i nie może doczekać się, aż ziści się marksistowska rewolucja.

Kasia, oprócz pracy w TVN24, jest kierowniczką Katedry Teorii Kultury oraz prodziekanem Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W odpowiedzi na nominację redakcyjnego kolegi, Tomasza Sianeckiego, nagrała swoje #hot16challenge2. Trzeba przyznać, że wykonanie muzyczne całkiem niezłe. Nie wiemy natomiast, co takiego panią Kasię urzekło w Karolu Marksie, że z utęsknieniem czeka, aż jego obłąkana wizja świata wreszcie się ziści.

Kasi nie podoba się również panujący w Polsce patriarchat i ubolewa, że wybory prezydenckie ponownie wygra mężczyzna. Poniżej cały tekst oraz nagranie.

Katarzyna Kasia #hot16challenge2

To jest Hot16Challenge dla sióstr i braci

Mogę mówić trochę wolniej – niech skumają mniej kumaci

Wiem, że gdybym ja składała rymy tak do bólu tępe

To bym nie kandydowała, żeby zostać prezydentem

Choć nie jestem żadna wróżką, to mi rację każdy przyzna,

Że wybory dwa dwadzieścia wygra w Polsce mężczyzna

Patriarchat ma się dobrze – pokolenie dziadów dbało

By za drzwiami polskich mieszkań piekło kobiet trwało

A jak masz poczucie, że coś ci nie styka

Bo znowu musisz klikać, żeby wspomóc medyka

Chociaż na „siepomaga” płyną prosto z serca datki

Zapamiętaj sobie rządzie, że płacimy też podatki!

I pamiętaj polityku, tylko raz to powiem

Jak masz hajs w budżecie wydaj go na zdrowie

Nie na maski bez atestów, limuzyny, czołgi, drony

Dofinansuj wreszcie dbaniem system zdrowia ochrony

Od początku izolacji nie przebywam raczej w tłumie

W Internecie wiodę życie, sama widzę się na zoomie

Obsesyjnie myję ręce, zachowuję odległości

Na bezludnej wyspie siedzę pandemicznej samotności

Chciałeś Tomku filozofii, no to masz ją teraz

Jak widziałeś na obrazkach Marks nie chodził do barbera

Był prorokiem rewolucji – ja też na nią liczę

Bo o czym nie można mówić, o tym trzeba krzyczeć

[Pan prezydent, kiedy śpi, śni o ostrym cieniu mgły]