Hiszpanie próbują ratować sezon turystyczny. Od 1 lipca nie będzie kwarantanny

Od 1 lipca zniesiona zostanie w Hiszpanii obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna dla osób, przybywających z zagranicy – zapowiedział rząd Pedra Sancheza.

Jak poinformowała minister przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto, decyzje prawne dotyczące uchylenia obowiązkowej kwarantanny zapadną po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Ten upłynie w Hiszpanii 7 czerwca.

Maroto przypomniała, że nakaz kwarantanny obowiązuje w Hiszpanii od 15 maja. Zobowiązuje on osoby, które przybyły do tego kraju, do pozostawania w miejscu zakwaterowania z wyjątkiem wyjścia do lekarza, udania się na zakupy lub nagłego przypadku.

Deklarację Maroto potwierdziła w poniedziałek inna członkini rządu Sancheza, szefowa hiszpańskiej dyplomacji Arancha Gonzalez Laya. W komunikacie opublikowanym na twitterze napisała też, iż “najgorsze już minęło” w związku z epidemią.

“Od lipca reaktywujemy stopniowo turystykę międzynarodową, znosząc kwarantannę i w pełni zapewniamy bezpieczeństwo sanitarne” – napisała Gonzalez Laya.

W sobotę premier Sanchez zapowiedział, że od lipca Hiszpania przywróci swobodny ruch turystyczny, który od marca został ograniczony z powodu epidemii koronawirusa.

Zapewniając podczas konferencji prasowej w Madrycie turystów o “bezpiecznym sezonie urlopowym”, Sanchez wezwał też właścicieli hiszpańskich hoteli i placówek gastronomicznych do rozpoczęcia przygotowań do wznowienia pełnej działalności swoich obiektów.