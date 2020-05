Metoda na „Tulipana”. Był jednocześnie w czterech związkach i „wzbogacił się” o 10 milionów złotych

Tomasz K. był w związku jednocześnie z czterema kobietami, z każdą miał dziecko. Na przestrzeni lat oszukał partnerki życiowe na kwotę 10 milionów złotych.

Kobiety nie miały o sobie pojęcia. Każda myślała, że jest tą „jedyną”.

– Bardzo długo nie mogłam w to uwierzyć i pozbierać się po tym wszystkim. Jak to do mnie dotarło, to poczułam się jakbym żyła na innej planecie, jakby życie toczyło się poza mną… To jest przecież niewiarygodne. W filmie można coś takiego obejrzeć, ale nie we własnym życiu… – mówiła w programie „Państwo w Państwie” na antenie Polsatu News Aneta Oprysk, jedna z ofiar.

Tomasz K., ps. „Tulipan”, prowadził z pozoru normalne życie. Każdą z kobiet adorował, zakładał rodzinę, snuł plany na przyszłość. Miał też rzekomo świetną pracę, ale wymagała ona częstych wyjazdów w delegację. I podczas tych „delegacji” w rzeczywistości spędzał czas z inną rodziną.

Takich rodzin założył cztery. I w każdej pozostawił po sobie przede wszystkim długi. Na dane kobiet wyłudzał kredyty oraz przejmował ich nieruchomości. Łącznie w ten sposób przywłaszczył sobie majątek warty ok. 10 mln zł.

Najdłuższy związek trwał 17 lat, najkrótszy 9. Żadna z kobiet nie wiedziała o drugim, trzecim i czwartym życiu Tomasza K. Dziś 49-latek ma nową partnerkę, z którą niedawno wziął ślub. Piąty ślub w życiu, a przynajmniej o tylu wiadomo.

Do poprzednich związków, ani do dzieci się nie przyznaje. Nie płaci też alimentów. Kobiety walczą w sądzie o odzyskanie na własność chociaż nieruchomości.

„Tulipan” znany był już wcześniej wrocławskim śledczym. Oprócz oszukiwania kobiet, oszukiwał również partnerów biznesowych. Łącznie ma postawionych 12 zarzutów, ale wciąż przebywa na wolności. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Źródło: Państwo w Państwie/Polsat News