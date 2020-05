Nowy pomysł na protesty w dobie reżimu PiS. Prezydent Duda się wścieknie [FOTO/WIDEO]

„Twoje zgromadzenie jest lepsze niż moje”. Ta parafraza słów z piosenki Kazika sprawdza się ostatnio, z jednej strony mieliśmy do czynienia z brutalnym tłumieniem protestu przedsiębiorców, z drugiej strony spotkania z kandydującym na urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudą odbywają się bez przeszkód.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie policja w brutalny sposób rozprawiła się ze strajkami przedsiębiorców, na czele których stał Paweł Tanajno. W tym samym czasie bez przeszkód odbywają się zgromadzenia z udziałem władz, na przykład pod pomnikiem smoleńskim albo podczas wieców Andrzeja Dudy.

Równi i równiejsi

Podczas manifestacji przedsiębiorców 16 maja policja otoczyła manifestujących spychając ich pod ścianę, a następnie użyła gazu. Funkcjonariusze usilnie twierdzą, że prawo zabrania obecnie manifestacji, choć co do takiej opinii zdania są mocno podzielone.

Ratusz warszawski ogłosił, że protestujących jest 65 tysięcy! #strajkprzedsiębiorców pic.twitter.com/tws1FtuM9d — Sen Madame (@sen_madame) May 16, 2020

W tym samym czasie spotkania z Prezydentem Dudą, mimo de facto zawieszenia kampanii wyborczej odbywają się bez przeszkód. Można wyliczać kolejne naruszenia, których się tam dopuszczano, od niezachowania właściwej odległości, przez brak maseczek, po zbyt dużą liczbę osób w jednym miejscu.

Mój tłum jest lepszy niż twój… Kampania #PAD to jakieś pasmo niekończących się wpadek. W momencie, w którym policja przegania protestujących przedsiębiorców i miłośników Trójki, Andrzej Duda organizuje wiece. To wygląda gorzej niż niepoważnie. pic.twitter.com/8eaNGIXAoM — Marcin Przybylek (@MarcinPrzybylek) May 23, 2020

Hej @PolskaPolicja czy spisujecie ludzi w Garwolinie⁉️Tam odbywa się nielegalne zebranie. Jest ponad 50 osób i nie zachowują odległości 2m.Ja rozpoznaję jednego obywatela. Nazywa się Andrzej Duda. Obecnie mieszka w Warszawie ul.Krakowskie Przedmieście. Dostanie 10 tys.mandatu? pic.twitter.com/Sv6A2sxKvs — Stanisław Gawłowski (@StGawlowski) May 23, 2020

Nowy pomysł na protesty

Jako że protesty są rozganiane, a nawet brutalnie pacyfikowane przez policję, pojawił się nowy pomysł na manifestacje w dobie reżimu PiS, który spotkał się z dobrym przyjęciem Internautów. Czy już niedługo zobaczymy niezadowolonych obywateli na wiecach Prezydenta Andrzeja Dudy?

– Może by tak ustalić, gdzie PAD będzie agitował każdego dnia i tam się organizować, nawet małymi grupami i protestować. Chciał bym zobaczyć, jak podczas wiecu długopisa policja puszcza wezwanie do rozejścia się, bo zgromadzenia są nielegalne. Można by to robić w formie zbliżonej do flash mobu – schować wszelkie transparenty/fagi pod kurtką i przyjść na jedyne prawilne zgromadzenie – pisze użytkownik portalu wykop „mazaken”.

– Dziś przyszło mi to do głowy, jak zobaczyłem, że był wczoraj w Garwolinie – gdybym wcześniej wiedział, to bym pojechał, tylko po to, żeby zapytać np. jakiegoś policjanta, czemu nie interweniuje, skoro zgromadzenia zabronione i postać z kartką „wzywam do rozejścia się, prezydent łamie zasady o zakazie zgromadzeń” – dodaje.

Legalność zgromadzeń

Co do możliwości zakazu organizowania poza stanem nadzwyczajnym istnieją duże wątpliwości prawne. Prawo przewiduje możliwość niezarejestrowania zgromadzenia jedynie w kilku szczególnych przypadkach, żaden z nich nie odnosi się do stanu epidemii. Zdaniem sądu okręgowego w Warszawie zgromadzenie może zostać niezarejestrowane ze względu na rozporządzenie ministra zdrowia.

Jest to bezprecedensowe orzeczenie sądu, bowiem to ustawa stoi wyżej w polskim porządku prawnym, a sama ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia jej stosowania przez rozporządzenie. Odmienne zdanie wyraził jednak sąd apelacyjny, który orzekł, iż niezarejestrowanie zgromadzenia nie oznacza zakazu jego zorganizowania.

Swoją opinię przedstawił także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. – Z rozporządzenia Rady Ministrów nie wynika wyłączenie do odwołania stosowania przepisów prawa o zgromadzeniach, a jedynie przesłanka do zakazu organizowania zgromadzeń – wskazuje RPO.

– Za nieuprawniony należy zatem uznać wniosek, że organy gminy nie są zobowiązane do działań określonych w prawie o zgromadzeniach – dodaje. Adam Bodnar nie zgadza się z orzeczeniem sądu I instancji, według którego rozporządzenie ma zastosowanie do ustawy o zgromadzeniach.

