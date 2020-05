Trójka ma nowego dyrektora. Kuba Strzyczkowski zastąpi Tomasza Kowalczewskiego

Pracujący od 1990 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz i prowadzący audycje Kuba Strzyczkowski został w poniedziałek powołany na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego Radia. Na stanowisku tym zastąpił Tomasza Kowalczewskiego.

„W dniu 25 maja br. Tomasz Kowalczewski, dyrektor i redaktor naczelny Programu Trzeciego Polskiego Radia, zwrócił się do Zarządu Polskiego Radia S.A. z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji z pełnionej funkcji. Zarząd przychylił się do tego wniosku” – poinformowała w poniedziałek Monika Kuś z Biura Zarządu Polskiego Radia.

Jak wyjaśniła, „na stanowisko to z dniem 25 maja powołany został red. Jakub Strzyczkowski”. To dziennikarz związany ze stacją od 1990 roku. Przez lata prowadził w piątki audycję „Zapraszamy do Trójki”. Codziennie, od poniedziałku do czwartku o godz. 12.05 siadał za mikrofonem, żeby poprowadzić program „Za, a nawet przeciw”. W redakcji jest uznawany za mistrza licytacji na rzecz rodzinnych domów dziecka w ramach akcji Idą Święta.

Źródła: PAP, polskieradio.pl