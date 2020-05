Amerykanie mają broń jak z science-fiction. Udane testy laserowego działa. Cel zniszczony [VIDEO]

Największe mocarstwa świata bezustannie ścigają się w udoskonalaniu, albo tworzeniu nowych rodzajów broni. Amerykanie testują np. laserowe działa, które miałby służyć na okrętach. Dzięki nim US Navy ma lepiej radzić sobie z zagrożeniami. Poinformowano nawet o udanym teście takiego urządzenia.

Do tej pory broń laserowa znana była z filmów science-fiction. To co kiedyś można było oglądać wyłącznie na ekranach telewizorów, teraz staje się rzeczywistością.

Jednak marynarka wojenna USA pracuje nad tą bronią już od lat 60. XX w. W tym momencie Amerykanie mają się czym pochwalić. Właśnie odnotowali udany test broni laserowej zamontowanej na okręcie USS Portland.

US Navy w oświadczeniu podało, że laser zniszczył bezzałogowy pojazd latający UAV.

„Dzięki zaawansowanym testom lasera przeciwko mały samolotom i UAV zyskamy cenne informacje o możliwościach tej broni przeciwko potencjalnym zagrożeniom” – powiedział kapitan okrętu USS Portland, Karrey Sanders.

W tym momencie nowa broń jest w stanie zwalczać drony, małe łodzie, ale też wrogie systemy rozpoznania i zwiadu.