Bill Gates odpowiedzialny za „zbrodnie przeciwko ludzkości”? Padły MOCNE oskarżenia

Bill Gates stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Włoska poseł Sara Cunial oskarżyła miliardera o zbrodnie przeciwko ludzkości. Ostre słowa padły podczas debaty na temat pandemii koronawirusa.

– [Bill Gates– przyp. red.] W 2018 roku przepowiedział pandemię, a następnie symulował w październiku Event 201 w porozumieniu z przyjaciółmi Davos i od dziesięcioleci opracowywał plany depopulacji oraz dyktatorskiej kontroli nad globalną polityką, dążąc do osiągnięcia prymatu nad rolnictwem, technologią, energią – mówiła na forum włoskiego parlamentu Cunial.

Słowa włoskiej deputowanej padły podczas debaty nad dekretem włoskiego rządu dotyczącym walki z COVID-19.

Polityk przytoczyła też jedną z wypowiedzi miliardera:

„Jeśli zrobimy dobrą robotę z nowymi szczepionkami, zdrowiem i zdrowiem reprodukcyjnym, możemy zmniejszyć światową populację o 10-15 proc.” i „tylko jedno ludobójstwo może uratować świat” – to są jego słowa – podkreślała Cunial.

Wystąpienie włoskiej polityk wywołało burzę wśród części parlamentarzystów.

Cunial przypomniała także masowe szczepienia w Afryce, które de facto okazały się akcją sterylizacyjną milionów kobiet.

– Dzięki swoim szczepionkom udało mu się wysterylizować miliony kobiet w Afryce, spowodował epidemię polio, która sparaliżowała 500 tysięcy dzieci w Indiach, a jeszcze dziś DTP powoduje więcej zgonów na tę samą chorobę – twierdziła. Zdaniem polityk, szkodliwe skutki wywołują również „sterylizatory GMO, zaprojektowane przez Monsanto”, które Gates miał przekazać ubogim narodom.

Sara Cunial mówiła także o „dystrybucji tatuażu kwantowego do szczepień i szczepionek do MRna, jako narzędzi programowania układu odpornościowego”. Zdaniem włoskiej polityk, chodzi o „pełną kontrolę i absolutną władzę” nad ludźmi, zdegradowanymi do roli „świnek morskich”.

– Rada dla naszego premiera Conte: Następnym razem, gdy otrzymasz telefon od filantropa Billa Gatesa, wyślij go bezpośrednio do Międzynarodowego Trybunału Karnego za zbrodnie przeciwko ludzkości – mówiła.

Źródła: wPolityce.pl/Facebook