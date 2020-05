Polskie feministki szokują. „Miałam 25 aborcji”. „To bezpieczniejsze niż poród”. „Pomaga kobietom i dzieciom” [FOTO]

Kolejny szokujący wpis pojawił się na FB radykalnych feministek „Dziewuchy Dziewuchom”. Obrazek przedstawiający kobietę dumną ze swoich 25 aborcji i wpis głoszący, że aborcja jest bezpieczniejsza niż poród.

„Jak najlepiej zrobić aborcję? Tak wcześnie jak to możliwe, tak późno jak to konieczne” – piszą „Dziewuchy…”. Aż strach pomyśleć na jakim etapie kończy się to „tak późno jak to konieczne”.

W dalszej części wpisu feministki zapewniają, że aborcja „zarówno farmakologiczna jak i chirurgiczna” jest bezpieczniejsza niż poród. Oczywiście, że nie jest. Nie mówiąc już o tym, że dla dziecka zupełnie nie jest bezpieczna, a „Dziewuchy..” piszą na końcu bezczelnie, że ich postulaty są pomocą dla kobiet i dzieci. Dla kobiety również aborcja nie jest bezpiecznym zabiegiem – żadna operacja nie jest. Natomiast jeśli chodzi o blizny psychiczne, to na pewno są bardziej dotkliwe niż po porodzie.

Feministki piszą, że aborcję powinno się przeprowadzać „tyle razy ile się potrzebuje”. Na załączonym obrazku jest zaś kobieta w koszulce z napisem „miałam 25 aborcji”. Przerażające. „Dziewuchy…” zapewniają: „Dałaś zabić 25 swoich dzieci? Masz powód do dumy!”.

Mówimy tu o grupie, która jest częściom środowiska pomagającego kobietom w Polsce nielegalnie abortować dzieci. Rząd Prawa i Sprawiedliwości natomiast nie jest w stanie ukrócić tego procederu. Ta udawana prawica najwidoczniej boi się „czarnych marszów”.