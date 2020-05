Są przecieki, kiedy wrócimy do kin i na siłownie. Czwarty etap znoszenia obostrzeń

Otwarte kina i teatry, siłownie i kluby fitness, powrót wesel, a także zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu: rząd Mateusza Morawieckiego ogłosić ma – być może już dzisiaj, najpóźniej: jutro – podaje RMF FM.

Polacy, a w szczególności przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają na wprowadzenie przez rząd czwartego etapu luzowania obostrzeń. RMF FM dotarło do nieoficjalnych ustaleń w tej sprawie.

Podobnie jak przypadku trzech wprowadzonych już etapów, również czwarty ma zostać wprowadzony przy zachowaniu określonych zasad reżimu sanitarnego.

Co się właściwie ma zmienić? Otwarte mają zostać siłownie i klubu fitness, ale założenie jest takie, że po każdym kliencie sprzęt będzie dezynfekowany! Prawdopodobnie zamknięte będą prysznice.

Widzowie mają się też pojawić w salach kinowych i teatralnych. Warunek? Co drugie krzesło ma być puste, co zwiększy dystans między widzami.

Wesela? Owszem, ale raczej kameralne. Rząd prawdopodobnie zdecyduje, że na imprezie bawić będzie się mogło maksymalnie 50 osób.

To nie koniec zmian. We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosić ma decyzje ws. obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. RMF FM podaje, że „prawdopodobnie już od przyszłego tygodnia nie będziemy musieli nosić maseczek na świeżym powietrzu: czyli na ulicy, w parku czy na plaży”.

Gdzie będziemy musieli dalej zakładać maseczki?

W sklepach, podczas wizyt w urzędach czy przejazdów komunikacją miejską. To miłe zaskoczenie, bo jeszcze niedawno Szumowski twierdził, że maseczki będziemy nosić do momentu, kiedy zostanie wynaleziona szczepionka. Z resztą, czego on już nie mówił…

Wszystkie wymienione wyżej zmiany mają zacząć obowiązywać od pierwszego czerwca.