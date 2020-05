Bosak i Dziambor o porozumieniu Francji i Niemiec ws. „super państwa europejskiego” i wyborach prezydenckich [VIDEO]

W Sejmie odbyła się konferencja prasowa Krzysztofa Bosaka – kandydata Konfederacji na prezydenta, oraz Artura Dziambora, posła tej formacji.

Super państwo europejskie chce pieniędzy biedniejszych państw

– Przed chwilą z mównicy sejmowej poruszyłem bulwersującą sprawę. Mianowicie, wzmacnianie super państwa europejskiego po pretekstem ratowania Europy w kryzysie – zaczął Krzysztof Bosak.

Kandydat Konfederacji na prezydenta mówił o tym, że „Niemcy i Francja porozumiały się aby stworzyć nowy mechanizm zadłużania Europejczyków”.

Według Bosaka najciekawsze jest to, że rzeczona redystrybucja pieniędzy ma płynąć z państw biedniejszych do państw bogatszych. Według tego planu nawet 2 proc. polskiego PKB może trafić do bogatszych państw południowych. Chodzi o pomoc UE w czasie kryzysu. Projekt jest skandaliczny i tylko Konfederacja o nim mówi.

Wybory powinny się odbyć jak najszybciej

Z kolei Artur Dziambor był pytany na konferencji prasowej czy Konfederacja popiera pomysł części opozycji, by nowa ustawa dot. wyborów prezydenckich weszła w życie 6 sierpnia, wraz z upływem kadencji Andrzeja Dudy.

– Absolutnie nie. Uważamy, że wybory powinny się odbyć w najszybszym możliwym terminie. Postulowaliśmy to, żeby Polacy wreszcie przestali brać udział i być zakładnikami serialu wyborczego, który nam zaaplikowała Platforma Obywatelska razem z Prawem i Sprawiedliwością – oparł poseł Konfederacji.

Według Dziambora Lewica i Koalicji Obywatelska „próbuje znaleźć jakiś wytrych, żeby przedłużyć ten proces, ponieważ dostrzegają tutaj szansę dla swojego kandydata”.

– My natomiast uważamy, że powinno się to odbyć jak najszybciej i termin 28 czerwca jest jak najbardziej do zaakceptowania. Głosowaliśmy za tym razem z PiS, zgodziliśmy się na to, mimo że Pis odrzuciło wszystkie nasze poprawki do tej ustawy, po raz kolejny zresztą – powiedział Dziambor.