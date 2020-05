Był mandat za mycie na myjni. Czas na mandat za brudne auto. Państwo łupi pod każdym pretekstem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu o mandatach karnych za niektóre wykroczenia. Znalazły się w nim m.in. kary dla opiekunów niebezpiecznych zwierząt oraz przewoźników nieutrzymujących odpowiednich standardów czystości pojazdów.

Sankcjonowanie właścicieli za wykroczenia związane z posiadaniem niebezpiecznych zwierząt zmieniła już w 2018 r. nowelizacja ustawy o kodeksie wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2077). W art. 77 k.w. wprowadziła typ podstawowy (par.1), czyli niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz kwalifikowany (par.2), polegający na dopuszczeniu się czynu z par.1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Wspomniana ustawa przewidziała również zmianę sankcji karnej – ograniczenie wolności, grzywna do 1 tys. zł albo nagana dla typu podstawowego oraz ograniczenie wolności, grzywna albo nagana dla typu kwalifikowanego. Zmiana zakłada najwyższy pułap kary w przypadku typu kwalifikowanego, tj. mandat w wysokości 500 zł.

Projektodawca zastrzegł, że maksymalny mandat za trzymanie niebezpiecznego zwierzęcia nie wyklucza bardziej surowych kar dla sprawcy wykroczenia. Policja może skierować wniosek o ukaranie do sądu, który może orzec ograniczenie wolności, grzywnę (do 5 tys. zł) albo naganę.

Nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które niewłaściwie trzymane swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdują się np. w wykazie psów groźnych ras.

Projekt zmian dostosowuje treść rozporządzenia ws. wysokości mandatów także do nowelizacji art. 117 Kodeksu wykroczeń, który kiedyś dotyczył grzywny (do 1500 zł) lub nagany za brak czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Dotychczasową treść tego przepisu oznaczono jako par.1 i dodano par.2, z którego wynika, że tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Kierowca busa, taksówkarz lub inni świadczący usługi przewozu osób za nieczysty pojazd zapłacą mandat w wysokości 100 zł. Kodeks wykroczeń określa bowiem taką samą karę dla obu paragrafów art. 117.

(PAP)