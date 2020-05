Dzień jak co dzień we Francji. Zamieszki i bijatyka z policją w wiadomych dzielnicach [WIDEO]

19 osób zostało aresztowanych po zamieszkach w dzielnicy Neuhof w Strasburgu. Miały one miejsce w nocy z wtorku 26 maja na środę 27 maja. Lokalne media podają, że do podobnych wydarzeń doszło także w innych regionach kraju.

O zamieszkach i aktach przemocy ostatniej nocy donoszono także m.in. z Darnétal, Nogent-sur-Oise i Reims. W całej Francji dokonano 26 aresztowań.

W Strasburgu strażacy zostali wezwani kolejny raz do pożaru śmietników w dzielnicy Neuhof. Dalej była „klasyka”’. Podczas interwencji zostali obrzuceni kamieniami. Interweniowała policja i doszło do zamieszek z użyciem m.in. „koktajli Mołotowa”.

Zjawiska przemocy odnotowano również w Nogent-sur-Oise w departamencie Oise, krótko po północy. Około 40 wichrzycieli użyło kamieni i miotaczy rac. Tam aresztowano cztery osoby. Podobnie w Darnétal niedaleko Rouen, gdzie ostrzelano policję z „moździerzy” domowej roboty.

W Darnétal policja interweniowała po odkręceniu przez „młodzież” miejskich hydrantów. Już od wielu lat to sposób na „dzielnicowe” baseny i aqua-zabawy w czasie letnich upałów. Poza tym prawdziwa plaga we „wrażliwych dzielnicach” i możliwość braku wody do zaopatrzenia straży pożarnej.

Do zamieszek tylko tej jednej nocy dochodziło także w Reims, Mâcon i podparyskim Argenteuil. Co to będzie, jak w tej Francji całkiem „odmrożą” to życie społeczne..?

🇫🇷 Violences urbaines à Strasbourg : pompiers et policiers caillassés et visés par des jets de cocktails Molotov dans le quartier du Neuhof

►19 individus, dont plusieurs mineurs, interpellés et placés en garde à vue https://t.co/8Kw2OrvzO4 — Actu17 (@Actu17) May 27, 2020

Nowe zjawisko to mecze piłkarskie, które „dzielnice” rozgrywają pomiędzy sobą z braku innych rozgrywek i pasji. Policja musiała już interweniować po meczach pomiędzy np. Grigny i Corbeil-Essonnes w regionie paryskim, czy właśnie w Strasburgu. Wbrew przepisom o izolacji takie mecze gromadzą setki kibiców, a dodatkowo też kończą się rozruchami…

Poniżej to co działo się po meczu wygranym przez dzielnicę Neuhof z Hautepierre 2:1. Po co komu jeszcze zawodowa Ligue 1? Okazuje się, że sport nie znosi próżni.

Quand le Neuhof va battre Hautepierre : pic.twitter.com/fnRKuauKRq — 🐉 Nico Robin 🐉 (@shisui_qlf) May 26, 2020

À Strasbourg, 400 personnes ont assisté à un match de football inter-quartiers organisé illégalement.

Une patrouille de police est intervenue mais n’a pas pu empêcher le match.#CameliaJordana va sûrement nous expliquer que ces gens craignent la police … 😏 pic.twitter.com/gqOYW6I6vH — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) May 25, 2020

Źródło: Ouest France/ France Bleu Alsace