Kolejny kraj legalizuje „małżeństwa” homoseksualne. Pierwszy w Ameryce Środkowej

Posłanie na pierwszą linię właśnie lesbijek też nie było przypadkowe. Wybrano ładne kobiety, które mają oswoić mieszkańców Kostaryki z tym antycywilizacyjnym procederem.

Taka „pokazówka” odbywa się we wszystkich krajach, gdzie wprowadzono „homośluby”. Osoby homoseksualne chcą pokazać, że nie mogły się tego doczekać. Jest to okazja do kolejnej demonstracji ich fanatyzmu.

Congratulations to Alexandra Quiros & Dunia Araya who became the first couple to have a same-sex marriage in Heredia, Costa Rica, on Tuesday moments after Costa Rica signed the law to legalize same sex marriage 💙🏳️‍🌈🇨🇷 congratulations to the beautiful couple! ✨ pic.twitter.com/iZibnuFFdY

— Central American Art (@CentAm_Beauty) May 26, 2020