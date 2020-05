Rząd Prawa i Sprawiedliwości za wszelką cenę usiłował przeprowadzić wybory w maju. Co prawda do powszechnego głosowania nie doszło, ale w błoto wyrzucono kilkadziesiąt milionów złotych z kieszeni podatników.

Jak ustalił TVN24, Poczta Polska – w związku z przygotowaniami do wyborów, które się nie odbyły – podpisała umowy z czterema firmami na łączną kwotę niemal 70 mln zł. Do tej pory Spółka Skarbu Państwa zapłaciła za wybory ponad 26 mln zł.

Za realizację wyborów korespondencyjnych, które rząd usilnie chciał przeprowadzić 10 maja, odpowiadać miała Poczta Polska. Nadzorować miało ją Ministerstwo Aktywów Państwowych i szef resortu, Jacek Sasin. 3 kwietnia w błyskawicznym tempie wymieniono prezesa Poczty Polskiej. Został nim wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot.

Ustawa o wyborach korespondencyjnych została przegłosowana przez Sejm 6 kwietnia, ale na następny miesiąc utknęła w Senacie. Dopiero 8 maja podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Mimo braku podstawy prawnej, rząd rozpoczął przygotowania do wyborów. Karty wyborcze poszły do druku jeszcze w kwietniu.

Przed 10 maja Poczta Polska miała rozesłać do wyborców 30 mln pakietów do głosowania. Z ustaleń TVN24 wynika, że Poczta Polska do realizacji tego zadania podpisała dwie umowy z firmami EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. oraz Prografix sp. z o.o. Miały one skompletować pakiety wyborcze. Pierwsza z nich miała otrzymać 30 307 200 zł, druga zaś 31 094 000 zł. Do tej pory otrzymały odpowiednio 7 i 12 mln zł.

Zakupiono także urny wyborcze. Firma Caro Piotr Krajewski miała je dostarczyć za kwotę 2 354 220 zł.

Co więcej, pieniądze wyrzucono także na worki do przewożenia głosów, które nigdy nie zostały oddane. Dostarczyć je miała P.S.O. „Maskpol” S.A. wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Poczta Polska zapłaciła za to, bagatela, 5 141 400 zł.

