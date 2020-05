Andrzej Duda zostanie ukarany? Do sanepidu wpłynęła skarga. „Twój tłum jest lepszy niż mój” [FOTO]

Andrzej Duda może zostać ukarany przez sanepid. Wszystko przez spotkanie z wyborcami w Garwolinie. Andrzej Tomczak, były współpracownik TVP, doniósł na głowę państwa za niestosowanie się do obostrzeń.

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda odwiedził targowisko w Garwolinie. Mimo obostrzeń dotyczących odległości między ludźmi i zakazu zgromadzeń, prezydent przechadzał się w tłumie między stoiskami.

Sprawa była głośno komentowana przez różne media. W tym samym czasie policja rozwiązywała protest przedsiębiorców (tydzień wcześniej użyto nawet gazu). Rozwiązano również pielgrzymkę łowiczan na Jasną Górę. Opinia publiczna wyraźnie skrytykowała postawę prezydenta, którą można by scharakteryzować parafrazą z Kazika: „twój tłum jest lepszy niż mój”.

Nie spodobało się to również Andrzejowi Tomczakowi, byłemu wieloletniemu współpracownikowi TVP. Dziennikarz postanowił donieść na głowę państwa do sanepidu.

„W imieniu Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie potwierdzam, że do instytucji wpłynęło wysłane mailem pismo pana Andrzeja Tomczaka skierowane do PPIS w Garwolinie, dotyczące wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Garwolinie. Pismo zostało także przekazane do wiadomości Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego” – napisała Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Według Tomczaka Duda złamał „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Konkretnie chodzi o fragment o zakazie organizowania zgromadzeń. W przepisie czytamy, że „jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie: chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, zgodnie z ust. 2, – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie”.

Było już tak, że szef lokalnego sanepidu został przez sanepid ukarany. Możliwe, że doczekamy się również kary wobec prezydenta RP.

