Aresztowania w związku ze śmiercią w chłodni 39 Wietnamczyków pod Londynem

Po 13 osób zatrzymano we Francji i w Belgii w związku ze śmiercią 39 wietnamskich migrantów, których ciała znaleziono w październiku ubiegłego roku w ciężarówce pod Londynem.

W ramach śledztwa w sprawie tej tragedii, prowadzonego wspólnie przez Wielką Brytanię, Irlandię, Francję i Belgię, dokonano we wtorek 16 przeszukań głównie w Brukseli. Aresztowano tam 11 Wietnamczyków i dwóch Marokańczyków. 13 osób zatrzymano w regionie paryskim, ale uch narodowości nie podano. Niektóre źródła mówią, że tutaj też w większości chodzi o Wietnamczyków.

Zatrzymani to członkowie przemytniczych mafii, którzy zarabiali na procederze przerzutu migrantów z kontynentu na Wyspy Brytyjskie.

Sieć utworzona przez handlarzy ludźmi prawdopodobnie transportowała nawet do kilkudziesięciu osób dziennie i to przez kilka miesięcy. Belgijska prokuratura twierdzi, że 39 nielegalnych migrantów, którzy zostali znalezieni martwi 23 października w dzielnicy przemysłowej w Grays w Wielkiej Brytanii, to także ich robota.

Maurice Robinson, pochodzący z Irlandii Północnej kierowca ciężarówki, w której znaleziono ciała, przyznał się w kwietniu w Londynie podczas rozprawy wstępnej do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa.

Drugi oskarżony w tej sprawie, Gheorge Nica, który ma podwójne obywatelstwo rumuńskie i brytyjskie, nie przyznał się ani do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa, ani do pomocy w nielegalnej imigracji.

W rozprawie uczestniczyło jeszcze trzech innych oskarżonych – jeden mieszkaniec Irlandii Północnej oraz dwóch mieszkających w Wielkiej Brytanii Rumunów. Proces oskarżonych rozpocznie się 5 października 2020 r.

