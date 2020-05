Mocny apel króla disco-polo! Takich słów nikt się nie spodziewał

Takich słów po gwiazdorze disco polo, sympatyzującym z Prawem i Sprawiedliwością, nikt się nie spodziewał. Lider zespołu Bayer Full, Sławomir Świerzyński namawiał Polaków do łamania zakazów nałożonych przez rząd.

Mężczyźni, ojcowie i dziadkowie idźmy do kościoła wbrew zakazom, mamy wiarę i odwagę, by wielbić Jezusa i błagać Go o Pokój i zdrowie dla naszych rodzin i bliskich. Polak ma obowiązek strzec wiary katolickiej. Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską… – napisał na twitterze pod koniec marca muzyk.

Słowa gwiazdy disco polo niemal natychmiast wywołały ogromne poruszenie i dyskusję. Część odbiorców spodziewała się, że Świerzyński zdecyduje się usunąć kontrowersyjny wpis. Ten jednak postanowił zupełni inaczej.

Każdy ma rozum i zrobi wedle niego, dziękuję za zrozumienie i przepraszam tych co myślą inaczej. Zgoda buduje a niezgoda rujnuje, tego nam wszystkim życzę – dodał.

O specjalny komentarz poprosiła również redakcja Fakt.pl, która skontaktowała się z liderem zespołu Bayer Full. Okazuje się, że piosenkarz jest przekonany, że w tym przypadku zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu są wyłącznie kwestią „podpowiedzi”.

Przede wszystkim trzeba prosić Pana Boga o to, aby odsunął od nas tę pandemię koronawirusa. Na tym właśnie mi zależy. Ważne jest dla mnie bezpieczeństwo mojej rodziny i bezpieczeństwo Polski, a widząc, co się dzieje na świecie, to jedynym ratunkiem jest zwrócenie się do Boga. Nie widzę innej możliwości – skomentował.