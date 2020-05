Pedofil uwiódł 13-latkę. Ojciec obciął jej głowę

35-letni pedofil uwiódł 13-letnią Rominę Ashrafi. Dziewczynka uciekła z domu z mężczyzną, gdy ojciec nie zgodził się na ich małżeństwo.

Jednak na tym sprawa się nie skończyła. Rodziny powiadomiły policję, a ta odnalazła uciekinierów.

13-latka nie chciała wracać do domu, gdzie groziło jej niebezpieczeństwo ze strony sfrustrowanego ojca. Jednak sąd zadecydował o zwróceniu dziewczynki do domu.

Po powrocie ojciec dziewczynki poczekał aż zapadnie noc. Gdy córka zasnęła ojciec wziął sierp i obciął jej głowę.

This 13-year old Iranian girl, Rumina, is a victim of anti-women laws in Iran.

A 35-year old man tricked her into eloping with him.

Then, she was arrested. The judge decided to hand her over to her dad.

Her dad cut her head off in her sleep.

There was no-one to save her pic.twitter.com/US1E6ep5cq

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 26, 2020