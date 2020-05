Pekin zacieśnia pętlę wokół Hongkongu

Opracuje je Pekin. Następnie będą wprowadzone w byłej brytyjskiej kolonii. Na 2878 delegatów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, był jeden głos przeciw, a sześciu delegatów wstrzymało się od głosu. Decyzja wywołała na sali obrad aplauz.

Waszyngton prosił w tej sprawie o spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale Pekin zgłosił weto. Ustawa zostanie włączona do mini-konstytucji Hongkongu, omijając w ten sposób głos Lokalnej Rady Legislacyjnej.

Jest to bezprecedensowy regres autonomii 7-milionowego Hongkongu. Pekin paradoksalnie twierdzi, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym ma uspokoić zagranicznych inwestorów i przywrócić w enklawie spokój społeczny.

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo zasygnalizował, że Stany Zjednoczone odebrać Hongkongowi uprzywilejowany status handlowy.

Hong Kong’s national security legislation was passed at NPC

2878 for

1 against

6 abstain pic.twitter.com/iTiVgc3eBD

— Pak Yiu (@pakwayne) May 28, 2020