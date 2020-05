Polityk z obozu rządzącego komentuje działania PiS ws. epidemii. „Długo się w takim państwie jak nasze nie da wytrzymać”

Andrzej Sośnierz – prywatnie ojciec Dobromira Sośnierza z Konfederacji – słynie z wyrażania krytycznych opinii wobec działań rządu ws. epidemii. Sam należy do Porozumienia Jarosława Gowina, czyli partii współrządzącej obecnie Polską.

Andrzej Sośnierz był gościem w radiu TOK FM. Polityk wypowiadał się m.in. na temat wyborów prezydenckich i znoszenia restrykcji. Choć Sośnierz senior przyzwyczaił nas do krytycznej postawy wobec działań PiS, to w przypadku elekcji 28 czerwca jego opinia jest zgodna z linią rządową.

– W Korei Południowej, 52-milionowym kraju, kiedy stłumiono epidemię i było kilka przypadków dziennie, przeprowadzono też wybory w zwykły, tradycyjny sposób, i nic się tam nie wydarzyło po tych wyborach. U nas też prawdopodobnie już wtedy będzie ta faza, że będzie można bezpiecznie, za ten miesiąc, te wybory tradycyjnie przeprowadzić – powiedział w radiu.

Sośnierza zapytano również o znoszeń obostrzeń. Wcześniej polityk zasłynął z ostrej krytyki pod ich adresem. Teraz w wywiadzie stwierdził, że „przede wszystkim dobrze, że znosimy te dręczące społeczeństwo ograniczenia, chociaż z punktu widzenia epidemiologicznego nic takiego się nie wydarzyło, co by to usprawiedliwiało”.

– Nasza gospodarka tego wymaga, żebyśmy przystąpili do możliwie normalnej pracy. Długo się w takim państwie, jak nasze – i w każdym innym – nie da wytrzymać. Również z punktu widzenia społecznego jest to dokuczliwe. Natomiast z punktu widzenia epidemiologicznego – niezbyt uzasadnione, bo jednak ciągle ten poziom zachorowalności wykrywany właściwie trzyma się na jednym poziomie – stwierdził polityk.

Źródło: TOK FM