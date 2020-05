Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie obniżyła stopy procentowe. Złoty w dół, raty kredytów też

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w czwartek większość stóp procentowych, w tym główną stopę, tzw. referencyjną, do poziomu 0,10 proc. z 0,50 proc. – wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. Tak taniego pieniądza jeszcze w Polsce nie było.

NBP poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu ustaliła stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10 proc. w skali rocznej. Dotychczas stopa ta wynosiła 0,50 proc.

Ponadto, RPP zdecydowała o obniżeniu stopy lombardowej do poziomu 0,50 proc. w skali rocznej (z poziomu 1,0 proc.); stopy redyskontowej weksli do poziomu 0,11 proc. w skali rocznej (z 0,55 proc.) oraz stopy dyskontowej weksli do poziomu 0,12 proc. w skali rocznej (z poziomu 0,60 proc.).

Natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,00 proc. w skali rocznej.

„Uchwała RPP wchodzi w życie 29 maja 2020 r. Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana dziś, 28 maja 2020 o godz. 16.00 na stronie NBP.pl” – napisano w komunikacie.

Raty kredytów w dół

Obniżenie stóp procentowych pociąga za sobą zmiany stawek na rynku międzybankowym, a te określają oprocentowanie znaczącej części kredytów. Jeżeli WIBOR 3M obniżyłby się o 0,40 pp. z niedawnego 0,69 proc., to stawka oprocentowania dla kredytu hipotecznego z 2-punktową marżą spadłaby do 2,29 proc. Przykładowo rata dla 30-letniego kredytu na 350 tys. zł zmniejszy się z 1417 zł do 1345 zł (czyli o ponad 5 proc.).

Stopa referencyjna wyznacza również górny limit rocznego oprocentowania kredytów i pożyczek. Przy poziomie 0,1 proc., maksymalny pułap narzucany przez regulacje antylichwiarskie wynosi 7,2 proc. (do tej pory – 8 proc.).

Złoty traci

Na decyzję RPP szybko zareagował rynek walutowy. Kurs dolara amerykańskiego momentalnie podskoczył z 4,01 do ponad 4,03 zł. W tym samym czasie euro zdrożało z 4,42 zł do 4,45 zł. Następne minuty przyniosły lekkie zejść w dół, lecz nadal sytuacja na polskiej walucie jest bardzo dynamiczna.

