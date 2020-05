Znany misjonarz krytykuje Episkopat: „Zachowują się jak polski rząd. Niepotrzebnie zamykali kościoły, a teraz…”

Misjonarz werbista, ksiądz Jacek Gniadek, wypowiedział się na FB na temat decyzji Episkopatu Polski ws. dyspensy od uczęszczania we Mszach Świętych.

Znany z konserwatywno-libearalnych poglądów ks. Jacek Gniadek SVD w swym najnowszym wpisie na Facebooku odnosi się do ostatniego stanowiska Episkopatu Polski.

Przewodniczący Episkopatu zachęca biskupów do odwoływania dyspens od udziału we Mszach Świętych. Misjonarz stwierdza na Facebooku, że to niepotrzebne.

„Episkopat zachowuje się jak polski rząd. Nie potrzebny jest centralny planista. Popełnił błędy, kiedy zamykał arbitralnie kościoły, a teraz popełnia przy ich otwieraniu” – uważa ksiądz.

„Ludzie chorzy i w starszym wieku nie muszą chodzić w niedziele do Kościoła i nie potrzebują do tego dyspensy” – dodaje.

W innych wpisach misjonarz krytykował polski rząd za zbyt daleko idące obostrzenia.