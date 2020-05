Luke Skywalker zdradza, kto naprawdę zabił Darth Vadera. Mark Hamill ujawnił ciekawostki z planu „Gwiezdnych Wojen” [VIDEO]

Gwiazda Hollywood Mark Hamill swoją pozycję zawdzięcza roli Luke’a Skywalkera w „Gwiezdnych Wojnach”. Po ponad 40 latach aktor wyjawił ciekawostki z kultowego uniwersum.

Pierwszą jest nazwisko głównego bohatera. Hamill zdradził, że Luke Skywalker pierwotnie nazywał się Luke Starkiller.

Aktor przyznał, że w pierwszej wersji filmu przedstawia się swojej filmowej siostrze właśnie jako Luke Starkiller. Jednak George Lucas i reszta twórców uznali, że takie nazwisko nie kojarzy się zbyt pozytywnie, dlatego zmieniono je na Skywalker.

May The 24 Be My Age When We Had To Reshoot The Imprisoned Princess Scene In #StarWars Because The First Time We Filmed It I Said: "I'm Luke Starkiller, I'm Here To Rescue You." #TrueStory pic.twitter.com/FVJiwxpONL

To spowodowało, że scena przedstawiania się Luke’a musiała być zagrana od nowa. Jednak jeszcze większą sensacją jest kultowa scena z Epizodu V – „Imperium Kontratakuje”.

W scenie, gdzie Darth Vader wyjawia Luke’owi, iż jest jego ojcom słowa „ja jestem twoim ojcem” nie padały. Co więcej – twist w filmie miał być jeszcze większy.

W pierwotnym scenariuszu Darth Vader mówi do Luke’a: „Nie znasz prawdy. Obi-Wan zabił twego ojca”. Zdanie to zostało zmienione dopiero w postprodukcji, gdy głos Jamesa Earla Jones’a zastąpił głos aktora w zbroi.

The cast & crew first learned of it when they saw the finished film. When we shot it, Vader's line was "You don't know the truth, Obi-Wan killed your father." Only Irvin Kershner, George Lucas & I knew what would be dubbed in later. Agony keeping that secret for over a year! 😩 https://t.co/DcB2lW8AhC

— Mark Hamill (@HamillHimself) May 24, 2020