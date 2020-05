Marzena Paczuska rezygnuje z zasiadania we władzach TVP. Kurski zarzucał jej intryganctwo i narażenie stacji na straty finansowe

Marzena Paczuska zrezygnowała z funkcji członka zarządu TVP. Od marca była zawieszona w pełnieniu obowiązków. O rezygnacji Paczuskiej poinformował portal Wirtualne Media.

Nie są znane powody decyzji Paczuskiej. Wiadomo, iż była w konflikcie z Jackiem Kurskim teoretycznie doradcą p.o. prezesa TVP Macieja Łopińskiego, a w rzeczywistości nadal szefem państwowej stacji.

Kurski doprowadził do zawieszenia Paczuskiej w marcu w pełnieniu obowiązków członka zarządu. Zarzucał jej wtedy narażenie firmy na wielkie straty. We wniosku o jej zawieszenie pisał też o intrygach Paczuskiej.

„Pani Marzena Paczuska-Tętnik budowała swą pozycję zawodową na demonstrowaniu utrzymywania doskonałych relacji i licznych kontaktów z Kancelarią Prezydenta. W powszechnym odczuciu była przedstawicielką Głowy Państwa w kierownictwie nadawcy publicznego odpowiedzialnym za reprezentowanie jego interesów w zakresie ekspozycji i wizerunku” – pisali Kurski i inny członek zarządu Matyszkowicz .

„Nie informowała jednak nigdy Zarządu Spółki o jakichkolwiek zastrzeżeniach lub oczekiwaniach Kancelarii Prezydenta wobec TVP. Natomiast w chwili kryzysu w komunikacji związanym z grożącym wetem Prezydenta do ustawy rekompensatowej nie włączyła się w jakikolwiek odczuwalny sposób do walki o interes Spółki. Zaangażowała się w intrygi i dezinformowanie Głowy Państwa oraz otoczenia Prezydenta co do sposobu przedstawiania Prezydenta na antenach TVP. Doprowadziła w ten sposób do bardzo poważnego kryzysu w otoczeniu instytucjonalnym i legislacyjnym mediów publicznych, zagrażającego utratą finansowania publicznego, tj. najbardziej żywotnych interesów Spółki”