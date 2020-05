PILNE! Stany Zjednoczone występują ze Światowej Organizacji Zdrowia

Na specjalnej zwołanej konferencji prezydent Donald Trump oznajmił o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Ponad miesiąc temu USA zawiesiły finansowanie WHO. Amerykanie przeznaczali na jej działalność roczne od 400 do 500 milionów dolarów. Donald Trump ostrzegał organizację, że jeśli nie zmieni swego postępowania i nie przestanie realizować polityki chińskiego reżimu to USA mogą z niej wystąpić. I tak się własnie stało.

Prezydent Trump wcześniej wysłał list do Światowej Organizacji Zjednoczonej w trakcie jej odbywanego zdalnie Zgromadzenia Ogólnego – corocznej konferencji wszystkich państw członkowskich.

Wezwał w nim WHO do radykalnej zmiany swej postawy i poprawy swego działania. Inaczej Stany Zjednoczone całkowicie zaprzestaną finansowania organizacji. Ostrzegał też, że USA wystąpią z niej. W czasie jednej z konferencji w Białym Domu prezydent nazwał WHO „chińską kukiełką”.

„Oczywistym jest, że powtarzające się błędy popełnione przez pana i pańską organizację w odpowiedzi na pandemię, były dla świata niezwykle kosztowne” – napisał w liście adresowanym do szefa organizacji, etiopskiego komunisty Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. „Jedynym wyjściem dla Światowej Organizacji Zdrowia jest wykazanie rzeczywistej niezależności od Chin”.

W liście opisano nieskładne, wprowadzające w błąd oświadczenia WHO w sprawie pandemii koronawirusa i jej podporządkowanie chińskiemu reżimowi komunistycznemu. Organizacja nadmiernie polegała na chińskich oświadczeniach, które doprowadziły do ​​„rażąco niedokładnych lub wprowadzających w błąd” informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Trump oskarżył też WHO o bezkrytyczne wychwalanie Chin za„ przejrzystość” i niewzywanie Pekinu do umożliwienia przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa.

Stany Zjednoczone przekazują WHO od 400 milionów do 500 milionów dolarów rocznie. Chiny około 40 milionów dolarów.