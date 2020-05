Starcie Korwin-Mikkego z wiceministrem Ociepą. „Nie ma żadnej pandemii. Dziennie umiera w Polsce około 1100 osób, z czego 5 czy 10 na koronawirusa”

Do ostrej wymiany zdań doszło na antenie „Polsatu News” pomiędzy Januszem Korwin-Mikkem z Konfederacji, a Marcinem Ociepą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Korwin-Mikke odniósł się do działań rządu w związku z pandemią koronawirusa. Nie pozostawił na Prawie i Sprawiedliwości suchej nitki.

– W ostatnim czasie nic się nie wydarzyło poza tym, że zbankrutowało kilka zakładów pogrzebowych, bo ilość pogrzebów zmalała. Mniej ludzi umarło. Nie działo się nic poza histerią szerzoną przez hieny dziennikarskie. Pandemia się nie wydarzyła – mówił Korwin-Mikke w Polsat News.

– Odrobina szacunku dla ludzi. Dziennie umiera w Polsce około 1100 osób, z czego 5 czy 10 na koronawirusa. Dlaczego pan nie ma szacunku dla tego tysiąca, który umiera na inne choroby? Dlaczego zabieracie pieniądze z onkologii? Jakie macie prawo, żeby tymi ludźmi pomiatać? – pytał Korwin-Mikke wiceministra obrony narodowej w Polsat News.

– To nieprawda, że zabieramy pieniądze z oddziałów onkologii. My tych środków do służby zdrowia dokładamy, racjonalizujemy wydatki. Każdy pacjent zasługuje na jak najlepszą opiekę. Troska o obywateli zaczyna się od pojedynczych osób, więc nie zestawiałbym ofiar koronawirusa z ofiarami innych chorób – odparł Ociepa.

Pieniądze od Unii Europejskiej

Poseł Konfederacji wypowiedział się także o propozycji Unii Europejskiej, która miałaby przeznaczyć 63,8 mld euro jako pomoc dla Polski na ożywienie gospodarki.

– Pieniądze dawane za darmo niszczą morale. W XVI w. Hiszpania była czołowym mocarstwem świata, zdobyła złoto z Ameryki Płd. Spadła do IV ligi, bo Hiszpanie przestali pracować. Darowizna demoralizuje i niszczy – uważa Korwin-Mikke.

– Te środki to nie jałmużna czy darowizna. Jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej osadzonej na głębszych wartościach niż pieniądze. To m.in. nas odróżnia od Platformy Obywatelskiej – odpowiedział Ociepa.

– Wszyscy dostają pieniądze, drukuje się pieniądze. To pożeranie własnego ogona. Wszędzie jest demokracja, w której rządzą idioci. Rządzi większość, a większość jest głupia – mówił Korwin-Mikke.

