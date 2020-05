Wszystko w państwie. Do końca roku ma powstać Polski Holding Spożywczy

Polski Holding Spożywczy ma powstać jeszcze w tym roku. Wytypowane już zostały spółki, które mają tworzyć jego trzon. Na razie to te należące do skarbu państwa, ale są plany wykupowania polskich marek. – Nie chcę prężyć muskułów bez uzasadnienia – zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

PRL-bis wjeżdża na pełnej. Wdrażaniem pomysłu zajmuje się Ministerstwo Aktywów Państwowych. Resort ma kalendarz wdrażania kolejnych kroków. Planowo holding powinien powstać do końca br.

– W czerwcu zatwierdzimy koncepcję Polskiego Holdingu Spożywczego, druga połowa roku to czas badań i wycen, a do konsolidacji powinno dojść w końca roku – mówił w programie „Money. To się liczy” wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Resort ma wytypowanych 17 spółek, które bada pod kątem przyjęcia. Początkowo ich liczba wynosiła 49.

W maju urzędnicy ruszyli z przygotowaniem koncepcji, a w czerwcu powinna zostać zatwierdzona.

Działania mają zmierzać ku temu, żeby przejąć też zagraniczne firmy, czy okupić od zagranicznego kapitału polskie marki. Rząd ma plany ambitne, ale wiceminister mówi o nich spokojnie. – Nie chcę prężyć muskułów bez uzasadnienia – stwierdził.

Spółka będzie miała za zadanie łączyć wszelkie aktywa zawiązane z rynkiem spożywczym w Polsce.