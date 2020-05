Afera z piosenką Kazika w Trójce. „Cała tajemnica tak zwanych manipulacji”

W poniedziałek funkcję nowego dyrektora Trójki objął Kuba Strzyczkowski. Zdążył już zapowiedzieć, że nie będzie audytu Listy Przebojów. Ponadto „reprezentanci tygodników” mają już nie prowadzić audycji, a na antenie występować jedynie w charakterze gości.

Kuba Strzyczkowski przejął stanowisko dyrektora Radiowej Trójki po Tomaszu Kowalczewskim. Nowy szef rozgłośni nie ukrywa, że stacja jest w sporym kryzysie.

– Nie wiem jeszcze, jakie są straty w ludziach. Wiem, że jest potworne pobojowisko, że doprowadzono do kryzysu, którego nie znam w ogóle w historii radiofonii. Muszę mieć chociaż chwilę na zorientowanie się – mówił Strzyczkowski.

– Przez całe życie bardzo nie chciałem być czyimkolwiek szefem, a tym bardziej dyrektorem, bo z natury jestem sybarytą, który kocha radio i święty spokój, a jednak wpakowałem się w sam środek największego kryzysu radiowo-politycznego w naszej historii. Pomyślałem, że sytuacja jest tak beznadziejna, że stanowi prawdziwe wyzwanie i może warto podjąć trud – dodał.

Nowy dyrektor Trójki odniósł się także do dalszych losów Listy Przebojów.

– To naturalne, że musi wrócić. Najlepiej z Markiem Niedźwieckim, którego też już zaprosiłem z powrotem na antenę. Chwilę odpocznie, mam nadzieję, że wróci – powiedział.

Zdaniem Strzyczkowskiego, niepotrzebny jest też audyt, który wcześniej zapowiadały władze stacji.

– Niepotrzebny jest żaden audyt. Potrzebny jest odporny na boty i inicjatywy hakerskie sprawny program komputerowy. To dotyczy wszystkich nadawców, tylko się tym nie chwalą. I tyle na ten temat, to jest cała tajemnica tak zwanych manipulacji – nie ma programów odpornych na ataki hakerskie. Spróbujemy stworzyć system, który będzie trudny do złamania – zapowiedział nowy dyrektor Trójki.

Źródło: wirtualnemedia.pl