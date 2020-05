HIT TYGODNIA! Awantura w „Pytaniu na śniadanie”. Wojciech Brzozowski pokłócił się z lekarzem o szczepionki! [VIDEO]

W jednym z ostatnich odcinków „Pytanie na śniadanie” doszło do awantury między gośćmi. Wojciech Brzozowski mocno ośmieszył lekarza, który starał się wyolbrzymić skalę problemu związanego z koronawirusem. Sportowiec bronił znajomych, którzy są przedsiębiorcami, a doktor przekonywał, że Covid-19 spowodował straszną pandemię. Podkreślił też, że absolutnie należy się zaszczepić, kiedy powstanie już taki preparat.

W studiu pojawiło się trzech gości – socjolog Tomasza Łysakowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Michał Sutkowski i mistrz świata w windsurfingu Wojciech Brzozowski.

Dwaj ostatni szybko przeszli do ostrej wymiany zdań. Zaczął sportowiec, który zarzucił lekarzowi, że wyolbrzymia problem pandemii, po tym jak lekarz, przypomniał, że na całym świecie zachorowało 5 mln ludzi, a zmarło ponad 300 tys.

– Na całym świecie?! To chyba jest nic. A grypa sezonowa? Na całym świecie przez pół roku 350 tysięcy to jest nic. Jeśli mówi pan, że 350 tysięcy to jest dramat, a grypa sezonowa zbiera pół miliona, to chyba pan się ośmiesza (…). Lekarz leje wodę i pewnie mu za to płacą – rzucił w kierunku doktora Brzozowski.

– Spójrzmy prawdzie w oczy, mam dwóch kolegów, jeden zatrudnia 10 tysięcy ludzi. Drugi zatrudnia 20 tysięcy ludzi. Jedna osoba zdiagnozowana. Żaden nie zachorował, albo kasjerki są super odporne, albo ktoś kogoś naciąga. Tylko pytanie, zastanówmy się, jaki jest nasz interes. Nie słuchajmy tego, co mówią państwo opłacani. Mam koleżankę, która jest dziennikarką, ona ma znajomych lekarzy. W Los Angeles za dopisanie do diagnozy COVID-19 dostaje się 13 tysięcy dolarów – zdradził Brzozowski.

– Pan powinien się zresetować. To jest dramatyczne co pan robi – odpowiedział lekarz. Chwilę później Brzozowski stwierdził, że tacy lekarze jak Sutkowski są „przyczyną tej całej sytuacji, że ludzie tracą pracę”.

Na koniec wrócił temat szczepionek. Prowadzący przytoczyli słowa Edyty Górniak, która powiedział, że nie da sobie wstrzyknąć żadnej substancji, która miałby teoretycznie chronić przed koronawirusem. W jej obronie stanął Brzozowski, który zna piosenkarkę osobiście.

– Ja podzielam jej obawę, ale nie bójmy się tego. Dlatego, że ci co chcą sobie szczepionkę wezmą, ci co nie chcą to jej nie wezmą – zakończył.

– Dajmy prawo (wypowiedzieć się) tym, którzy chcą szczepionki dawać. Dajmy prawo do dyskusji takim osobom, które mówią o walorach tej szczepionki – odpowiedział lekarz.