Jest zgoda na start misji kosmicznej NASA i SpaceX! Transmisja VIDEO NA ŻYWO

45 minut przed startem misji Demo-2 – rakiety NASA i SpaceX – poinformowano, że pogoda sprzyja astronautom. Tym samym pierwszy raz od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku amerykański statek kosmiczny poleci w przestrzeń kosmieczną.

Szef NASA, Jim Bridenstine, informował, że szanse na start wynoszą ok. 50 proc. Niedawno poinformowano jednak, że start się odbędzie. W tym momencie trwa tankowanie silników.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020