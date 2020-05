Sośnierz ostro do posłów PiS o zadłużaniu państwa: „Zrzucacie pieniądze z helikoptera, żeby realizować nieodpowiedzialne obietnice” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz mocno skrytykował nieodpowiedzialną i utopijną politykę finansową rządu. Poseł Konfederacji uczył z mównicy sejmowej przedsiębiorczości Mateusza Morawieckiego i jego kolegów. – Zapożyczacie się (czyt. – państwo), żeby wyrzucać pieniądze z helikoptera i wywiązać się z obietnic, które teraz składacie – grzmiał.

Dobromir Sośnierz mocno skrytykował socjalistyczny pęd w kierunku gigantycznego zadłużenia państwa jaki funduje nam rząd. – To zerwanie bezpieczników systemu finansowego, żeby móc się dalej zadłużać. Tylko, że tutaj powstaje problem. Kredyt nie jest narzędziem bogacenia się sam w sobie – tłumaczył. – Kredyt może być dobry sam w sobie, kiedy ktoś ma pomysł na inwestycję. Natomiast kredyt konsumpcyjny jest narzędziem ubożenia. Bo to się wtedy przeje, przepije, a oddać trzeba z odsetkami – ciągnął dalej.

Poseł tłumaczył politykom PiS, kiedy zwracać się do banku po pieniądze, a kiedy nie. – Jeśli ktoś bierze kredyt to powinien otrzymać odpowiedź w co zamierza zainwestować te pieniądze, żeby to się zwróciło. Co zrobiliście, żeby zaoszczędzić pieniądze i czy rzeczywiście ich potrzebujecie – mówił.

Dalej przypomniał, jak PiS marnotrawi dostępne już środki finansowe. – Ilu już zwolniliście niepotrzebnych urzędników? Ile zbędnych programów rozrzutnego rozdawnictwa zlikwidowaliście? Czy już pożegnaliśmy się z planem niepotrzebnego lotniska pośrodku niczego? – wyliczał.

– Czy nie jest tak, że chcecie zachować swój rozrzutny tryb życia i dlatego się zapożyczacie, żeby wyrzucać pieniądze z helikoptera i wywiązać się z obietnic, które teraz nieodpowiedzialnie składacie? – pytał.