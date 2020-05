Wojciech Cejrowski OSTRO o maseczkach. „Noszenie na stałe jest szkodliwe dla zdrowia” [VIDEO]

W najnowszym odcinku „Studio Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski odniósł się do kwestii obowiązku noszenia maseczek. Jak przyznał sam jej nie zakłada.

Wojciech Cejrowski przebywa obecnie w Polsce, gdzie jeszcze do soboty obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Z dniem 30 maja obowiązek ten zostaje zniesiony.

Cejrowski bez maseczki

Współprowadzący program Andrzej Rudnik zapytał Cejrowskiego o to, czy w Polsce porusza się w maseczce. – Nie, absolutnie nie. Przestudiowałem temat maseczek, uważam że są na tym etapie wiedzy o roznoszeniu się choroby, cała moja wiedza w konsultacji z doktorami kieruje mnie w stronę tego, że noszenie maseczki na stałe, jak nam każą, jest szkodliwe dla zdrowia – odparł podróżnik.

– Kiedy się zbliżam do drugiego człowieka, a mam kaszel i nie chce na niego nacharkać, to wtedy ją zakładam chwilowo, doraźnie. Natomiast trzymanie maseczki na stałe w kościele, w którym ludzie i tak są rozproszeni, bardziej szkodzi tym babciom moherowym – kontynuował Cejrowski.

Dodał także, że z jego obserwacji wynika, iż ludzie nie stosują maseczek prawidłowo, co chyba każdy może potwierdzić z własnych obserwacji. Cejrowski przytacza tu przykłady wielokrotnego dotykania maseczek, ich zakładania i zdejmowania, czy poprawiania, przy których dotykane są bądź co bądź „brudnymi rękoma”.

– Musiałaby je wymieniać 20 razy dziennie, żeby zachować to, co w szpitalu chirurg zachowuje, kiedy idzie na operacje. To jest niewykonalne, a więc tam się mogą pojawić różne grzyby i inne rzeczy niezdrowe, a mi wytłumaczył lekarz, że jest bardzo istotne, żebyśmy byli w stanie wydychać całe powietrze, które nasz organizm chce z płuc wypluć – mówił.