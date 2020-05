Andrzej Duda blisko z młodą kobietą. Robią to, co wg Policji jest zakazane [VIDEO]

Notowania rządu i prezydenta lecą na łeb, na szyję, a politycy PiS nie wyciągają żadnych wniosków. Andrzej Duda sam udostępnił na Twitterze nagranie, na którym łamie prawo.

Choć od 30 maja można już wychodzić bez maseczek, to należy zachowywać odstęp dwóch metrów. Jeśli to niemożliwe, to maseczka jest wciąż potrzebna.

Najwyraźniej nie pamiętał o tym prezydent, który na swoim Twitterze udostępnił wideo, na którym przechadza się w towarzystwie kobiety z Iłławy.

– Jestem w bieżącym kontakcie z biznesem, także turystycznym, aby jak najszybciej i jak najlepiej konstruować dla nich pomoc.

Prezydent @AndrzejDuda odwiedził Port 110 w Iławie. Firma skorzystała z pomocy #TarczaAntykryzysowa. pic.twitter.com/k98AqhbLWh — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 30, 2020

Co więcej, pod molem po którym przechodzi prezydent, zgromadził się spory tłum popleczników. Oni również stoją ściśnięci i bez masek.

Nigdzie jednak nie widać policji z gazem pieprzowym. Trudno uwierzyć własnym oczom, mając w pamięci sceny z protestu przedsiębiorców…