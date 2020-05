Auto Plus? W Niemczech chcą pobudzać sprzedaż samochodów rządowym dofinansowaniem

Koncerny samochodowe chcą, by rząd Niemiec dofinansowywał kupno nowych samochodów. Pomysł ten popiera premier Bawarii.

Niemcy opracowują rządowy pakiet dla gospodarki. Niemiecka tarcza antykryzysowa ma pomóc w walce ze skutkami epidemii koronawirusa.

Koncerny samochodowe lobbują, by rząd uwzględnił w swojej tarczy… dodatki na zakup nowych aut. Mówiąc wprost – niemieckie koncerny samochodowe chcą, by rząd Angeli Merkel współfinansował obywatelom zakup nowych samochodów.

Jakby tego było mało to pomysł „Auto Plus” popiera premier Bawarii Markus Söder (CSU). Söder to jeden z najważniejszych pretendentów do objęcia urzędu kanclerza po Angeli Merkel.

Oprócz Södera żądania koncernów samochodowych popierają politycy landów, których motoryzacja tworzy tysiące miejsca pracy. Oprócz Bawarii są to Dolna Saksonia i Badenia-Wirtembergia.

W wywiadzie dla „Welt am Sonntag” premier Söder stwierdził, że nie wyobraża sobie niemieckiej tarczy bez premii samochodowej.

– W ten sposób usuniemy z rynku stare auta i zastąpimy je czystymi pojazdami nowej generacji. (…) Nie może być tak, że Francja przeznacza 8 miliardów euro na przemysł motoryzacyjny, my dajemy 9 miliardów na ratowanie Lufthansy, a na serce naszej gospodarki – nic – stwierdził Söder.

Dotacja miałaby wspomóc sprzedaż aut emitujących mniej dwutlenku węgla.

– Poza tym moglibyśmy wspierać rozbudowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, jeśli państwo wzięłoby na siebie 50 procent kosztów takich stacji budowanych przez prywatne firmy – dodał Söder.

W Niemczech przyznawana jest już premia na zakup aut elektrycznych i hybrydowych.

Źródło: Welt am Sonntag / Deutsche Welle