Floyd nie był pierwszy. Po śmierci Ariela Romana nie było protestów, bo był biały [FOTO]

„W lutym 2020 roku chicagowska policja w sposób nieuzasadniony brutalnie rozprawiła się Arielem Romanem podczas zatrzymania dwukrotnie strzelając do niego. Czy wtedy były protesty, a miasta w USA płonęły przez bojówki Antify i Black Lives Matter? Nie! Bo Ariel nie jest czarny!” – przypomina sprawę z początku roku użytkownik Twittera.

Tymczasem po zabójstwie czarnoskórego obywatela przez policję w Stanach Zjednoczonych wybuchły zamieszki. Lewicowcy wyszli na ulice i zaczęli atakować niemające związku ze sprawą sklepy i niszczyć własność prywatną, na przykład demolując samochody.

Sklep Nike na Michigan Ave w Chicago. Nie, to nie jest protest w obronie praw. To co się zaczyna dziać w USA to już fala przestępstw i przemocy w wykonaniu ludzi, którzy mówią, że bronią swoich praw. pic.twitter.com/39ybDECYG4

