Najmłodsza miliarderka na świecie skreślona z listy Forbes. Dziennikarze oskarżają Kylie Jenner o oszustwa

Kylie Jenner, przyrodnia siostra Kim Kardashian, została w 2019 roku uznana najmłodszą miliarderką świata. Jednak założycielka firmy kosmetycznej Kylie Cosmetics po roku została skreślona z listy Forbesa.

To jednak nie wszystko – dziennikarze magazynu oskarżają ją o oszustwa finansowe. Zdaniem Forbes jej majątek, który oszacowano na 1,2 mld dolarów, może być znacznie niższy.

Sprawa jest o tyle poważna, że Forbes oskarża Jenner, iż ta zawyżała wyniki sprzedaży swojej firmy oraz pokazywać fałszywe zeznania podatkowe. Dziennikarze zaczęli przyglądać się sprawie pod koniec 2019 roku, gdy firma Coty kupiła 51 proc. udziałów w Kylie Cosmetics za 600 mln dolarów.

Zdaniem Forbes z dokumentów spółki wynika, że biznes wcale nie prosperuje tak dobrze. Natomiast majątek Kylie obecnie oszacowali na 900 mln dolarów.

Miliarderka, a może milionerka niezbyt przejęła się dziennikarską wrzawą Forbesa. Sprawę skomentowała na swoim Twitterze.

– Myślałam, że to magazyn o pewnej reputacji. A to, co widzę, to tylko kilka nieprawidłowych rozliczeń i niepopartych niczym podejrzeń. Nigdy nie prosiłam o żaden tytuł – napisała Jenner.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

