Po Nike, islamskie stroje sportowe promuje Adidas

Niemiecka marka poszła teraz w ślady amerykańskiego producenta sprzętu, który pod koniec 2017 r. zaczął sprzedawać pierwsze stroje sportowe uwzględniające chusty islamskie dla kobiet. Chodzi o całkiem spory rynek „halalowego” sprzętu sportowego.

Adidas naśladuje Nike’a i wprowadził do handlu sportowe hidżaby do np. joggingu. Poza lżejszym materiałem, pseudosportowy strój nie różni się od hidżabu właściwie niczym. Zgodnie z islamskimi przepisami zakrywa jednak włosy, uszy i szyję.

Strój pojawił się w katalogu firmy we Francji datowanym na 2 czerwca. Wywołał jednak też krytykę. Według Lydii Guirous, działaczki feministycznej, „Adidas kapituluje przed islamistami”. Wskazuje ona, że poprzez marketing narzuca kobietom we Francji hidżab i dodaje, że nie ma to nic wspólnego z wartościami sportu.

Trzeba tu doda ć, że francuska marka Decathlon z takich pomysłów zrezygnowała już prawie rok temu. Stało się to m.in. po fali krytyki w mediach społecznościowych. Islamskie kostiumy sportowe z katalogu tej firmy wypadły.

Pour rattraper Nike sur le marché du sexisme, @adidasFR lance son hijab. La marque participe à la diabolisation des corps des femmes, facilite la pression sur les musulmanes qui le refusent, & sur les fédérations pour les faire céder.

Adidas : partenaire de l'islamisme politique. pic.twitter.com/dKiCEFOoWT — Naëm Bestandji (@BestandjiNaem) May 28, 2020

Naëm Bestandji, specjalistka od islamu i inna działaczka feministyczna określiła Adidasa jako „partnera politycznego islamizmu”. Jej zdaniem firma bierze udział w „demonizacji ciał kobiet”, zwiększa presję na muzułmańskie kobiety, by się poddały noszeniu takich strojów i na federacje sportowe, by takie stroje uznawały.

Pisarz Majid Oukacha, postrzega to jako znak „religijnej islamizacji Francji”. Są jednak i obrońcy takich strojów jako „postępu kulturowego islamu” i otwarcia sportu dla kobiet. Takie dyskusje byłyby zresztą w niektórych kulturach normalne. Z tym, że toczą się one w… Europie.

La culpabilisation de la chevelure féminine à l'air libre vendue sur https://t.co/goOdEYQpQM ! Mais à part ça on nous moque et nous traite de paranoïaques à oser constater que l'islamisation culturelle et religieuse progresse en France… pic.twitter.com/DHd7upBmth — Majid Oukacha (@MajidOukacha) May 28, 2020

A wracając do tematu to Nike i tak wyprzedza Adidasa w tym segmencie. Pod koniec 2019 roku, pod marką Comma firma wprowadziła na rynek nowe burkini, które jest połączeniem stroju kąpielowego ze zintegrowanym hidżabem.

#Adidas cède aux islamistes et accepte d'enfermer les femmes dans la soumission en commercialisant #hijab de running en France! Loin des valeurs du sport! Grâce aux réseaux sociaux Décathlon avait renoncé.

.@adidasFR doit renoncer à commercialiser ce Hijab ! #NonAuHijabAdidas pic.twitter.com/F6JNGZfpJc — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) May 28, 2020

Źródło: VA