Polacy odchodzą od gotówki najszybciej w Europie. „Ponad 3 miliony kart płatniczych w telefonach”

Co najmniej 3,1 mln kart płatniczych jest podpiętych do cyfrowych portfeli w telefonach w Polsce. Ich liczba rośnie lawinowo.

W ostatnim kwartale 2019 roku Polacy mieli 2,7 kart płatniczych sparowanych z cyfrowymi portfelami w swoich telefonach. Pod koniec marca 2020 roku było ich już co najmniej 3,1 mln.

Wyniki badania zrealizowanego przez PRNews.pl opublikował portal Bezprawnik.pl. Prawnicy portalu szacują jednak, że faktycznie liczba kart podpiętych do telefonów Polaków może być jeszcze więcej.

Badanie objęło bowiem tylko Google Pay, Fitibit Pay, Garmin Pay i systemach, które zostały opracowane przez banki. Nie ma w nim jednak danych systemów BNP Paribas, Nest Bank czy Getin Bank, jak również Revolut oraz Apple Pay.

Skalę wzrostu zainteresowania taką formą płatności najlepiej obrazują dane z I kwartału 2019 roku. Wówczas kart podpiętych pod telefony miało tylko ok. 1,7 mln Polaków.

Dla porównania Niemcy wciąż stronią nawet od kart płatniczych. W wielu punktach – przede wszystkim restauracjach – preferowana jest gotówka.

Jak wskazuje Bezprawnik na rewolucji zyskują też banki. Mogą bowiem np. ograniczać liczbę bankomatów.

Co więcej – badania pokazują, że Polacy nie boją się podpinać kart do telefonów. To o tyle dziwne, że jeszcze niedawno media przekonywały, że klienci mogą się bać takiego rozwiązania.

– Trzeba jednak zauważyć, że rynek mobilnych kart zbliżeniowych ciągle w dużej mierze jest dla nas tajemnicą. Ponieważ sporo podmiotów nie ujawnia danych, jego rozmiary są ciągle nieznane. Przede wszystkim jednak nie wiemy, ilu klientów aktywnie korzysta z podpiętych kart. A ilu zdecydowało się na podpięcie w ramach ciekawostki, o której szybko zapomniało – podkreśla Bezprawnik.

Źródło: Bezprawnik.pl